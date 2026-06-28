「ウエダって誰？」「カゼミーロはカマダに代えろ」海外選考の日本＆ブラジル混合ベスト11に意見殺到！森保Jからは４人【W杯】
現地６月29日に開催される北中米ワールドカップの決勝トーナメント１回戦（ラウンド32）で、日本代表とブラジル代表が対戦する。
森保ジャパンはサッカー王国を撃破し、新たな歴史を作れるか。大注目の一戦を前に、海外サイト『MAD FOOTBALL』が日本とブラジルの混合ベストイレブンを作成。日本からは冨安健洋、伊藤洋輝、中村敬斗、上田綺世の４人が入った。11人は以下の通り。
GK
アリソン・ベッカー（リバプール）
DF
冨安健洋（アヤックス）
マルキーニョス（パリ・サンジェルマン）
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）
伊藤洋輝（バイエルン）
MF
ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル）
カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）
FW
上田綺世（フェイエノールト）
マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）
このメンバー選考を受け、ファンから「ウエダって誰？ラヤンの方が良い」「なんでカゼミーロがいるんだ？」「日本にはカゼミーロより優れた選手はいないの？」「カゼミーロはカマダに代えろ」「タナカは？」「ザイオンが上」「サノ＞ギマランイス」といった意見が続々と寄せられている。各自、マイベストイレブンがあるようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本＆ブラジル混合ベスト11の顔触れは？３トップは上田、ヴィニシウス、クーニャ
森保ジャパンはサッカー王国を撃破し、新たな歴史を作れるか。大注目の一戦を前に、海外サイト『MAD FOOTBALL』が日本とブラジルの混合ベストイレブンを作成。日本からは冨安健洋、伊藤洋輝、中村敬斗、上田綺世の４人が入った。11人は以下の通り。
アリソン・ベッカー（リバプール）
DF
冨安健洋（アヤックス）
マルキーニョス（パリ・サンジェルマン）
ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）
伊藤洋輝（バイエルン）
MF
ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル）
カゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）
FW
上田綺世（フェイエノールト）
マテウス・クーニャ（マンチェスター・ユナイテッド）
ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）
このメンバー選考を受け、ファンから「ウエダって誰？ラヤンの方が良い」「なんでカゼミーロがいるんだ？」「日本にはカゼミーロより優れた選手はいないの？」「カゼミーロはカマダに代えろ」「タナカは？」「ザイオンが上」「サノ＞ギマランイス」といった意見が続々と寄せられている。各自、マイベストイレブンがあるようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本＆ブラジル混合ベスト11の顔触れは？３トップは上田、ヴィニシウス、クーニャ