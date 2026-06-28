元SKE48“セレブママ”の石田安奈、第3子を出産 「突然のことで私自身も驚きました」とも
元SKE48のメンバーでタレントの石田安奈（30）が28日、自身のインスタグラムを更新し、第3子出産を公表した。
【写真】元SKE48“セレブママ”の石田安奈、第3子男児との2ショット
石田は「予定より早い出産となりましたが、先日、無事に第三子の男の子を出産しました」と、生まれたばかりの赤ちゃんとの2ショットを公開。
「突然のことで私自身も驚きましたが、今は家族みんなで新しい命の誕生を喜びながら、ゆっくりと過ごしています。まずは無事に生まれてきてくれたことに感謝の気持ちでいっぱい」とつづった。
石田は愛知県出身。SKE48第2期生として活動し、2017年5月にグループを卒業した。21年10月に一般男性との結婚と第1子妊娠を発表し、同月8日に第1子女児を出産。2024年9月には第2子男児の出産を報告。“セレブママ”としても知られる。
【写真】元SKE48“セレブママ”の石田安奈、第3子男児との2ショット
石田は「予定より早い出産となりましたが、先日、無事に第三子の男の子を出産しました」と、生まれたばかりの赤ちゃんとの2ショットを公開。
「突然のことで私自身も驚きましたが、今は家族みんなで新しい命の誕生を喜びながら、ゆっくりと過ごしています。まずは無事に生まれてきてくれたことに感謝の気持ちでいっぱい」とつづった。
石田は愛知県出身。SKE48第2期生として活動し、2017年5月にグループを卒業した。21年10月に一般男性との結婚と第1子妊娠を発表し、同月8日に第1子女児を出産。2024年9月には第2子男児の出産を報告。“セレブママ”としても知られる。