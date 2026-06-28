2.5次元歌い手アイドルグループ「とぅるりぷ - True & Lip」が27日、新曲「始まりの場所はいつもここから」のミュージックビデオ（MV）を公式YouTubeチャンネルで公開した。同曲は、今月開催した2ndワンマンライブで初披露された最新のオリジナル楽曲。これまでのセクシーで大人っぽい路線から一変して、キラキラ“王道アイドル”の魅力を全開にした爽快なアッパーチューンに仕上げた。「始まりの場所はいつもファンのそばにある」というリスナー（ファン）への真っ直ぐなメッセージソングで、３月に結成したばかりの新人グループの、新たな一面を開花させた曲となった。

メンバーのものくろは「僕たちと一緒に最高の景色を見に行こう」、そあらも「君の居場所はいつもここだよ。これからもずっと一緒！」とコメントした。

また、7月30日からはグループ初のツアー公演「True&Lip - とぅるりぷ - 3rd ワンマン LIVE ~Kiss Kiss Kiss~ 東名阪ツアー」を開催。愛知・大阪・東京の3都市全12公演で、公式ファンクラブではFC最速先行（抽選）を発売中だ。はりまは「ツアー回るの楽しみだな、待ってろよ」と、つきしろやしろ。も「君の元へ行くぜ、ツアー楽しみにしててな！」と話した。

夏に向けて、さらに活動を活発化していく。