元ミセス山中綾華、株式会社ラウンドワン社外取締役に就任 2023年に社労士試験合格「年齢や肩書きに関係なく、新たな挑戦の扉が開かれる瞬間がある」
【モデルプレス＝2026/06/28】Mrs. GREEN APPLEの元ドラマー山中綾華（31）が6月27日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。株式会社ラウンドワンの社外取締役に就任したことを報告した。
【写真】Mrs. GREEN APPLE、山中綾華＆高野清宗の脱退発表
山中は「このたび、株主総会でのご承認をいただき、株式会社ラウンドワンの社外取締役に就任いたしました」と報告。関係者への感謝を記し、「音楽活動を通じて学んだ『チームで成果を生み出すこと』、そして社労士として学び続けてきた『人と組織の在り方』。その両方の経験を活かしながら、社外取締役として企業価値の向上に貢献できるよう、誠実に務めてまいります」と意気込んだ。
2021年末にMrs. GREEN APPLEを脱退後、2023年に社会保険労務士試験に合格し、社労士としても活躍している山中。「ドラムと向き合う日々を過ごしていた私が、社会保険労務士の資格取得を目指して学び、こうして新たな役割を担わせていただくことになるとは、想像もしていませんでした。その歩みを振り返るたびに、人生には年齢や肩書きに関係なく、新たな挑戦の扉が開かれる瞬間があることを感じます」と思いをつづった。
さらに「『人生は一本道ではなく、挑戦を続けることで何歳からでも新しい景色を見ることができる』私は今回の経験を通じて、その言葉の意味を改めて実感しています。もし私の歩みが、新たな挑戦をしようとしている誰かの背中を少しでも押すことができるなら、これ以上うれしいことはありません」とし、「今後ともよろしくお願いいたします」と結んでいる。
株式会社ラウンドワンは、大阪府大阪市中央区難波に本社を置く企業。ボウリング・アミューズメント・カラオケ・スポッチャ（スポーツを中心とした時間制の施設）等を中心とした、地域密着の屋内型複合レジャー施設の運営をしている。（modelpress編集部）
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◆山中綾華、社外取締役に就任
山中は「このたび、株主総会でのご承認をいただき、株式会社ラウンドワンの社外取締役に就任いたしました」と報告。関係者への感謝を記し、「音楽活動を通じて学んだ『チームで成果を生み出すこと』、そして社労士として学び続けてきた『人と組織の在り方』。その両方の経験を活かしながら、社外取締役として企業価値の向上に貢献できるよう、誠実に務めてまいります」と意気込んだ。
さらに「『人生は一本道ではなく、挑戦を続けることで何歳からでも新しい景色を見ることができる』私は今回の経験を通じて、その言葉の意味を改めて実感しています。もし私の歩みが、新たな挑戦をしようとしている誰かの背中を少しでも押すことができるなら、これ以上うれしいことはありません」とし、「今後ともよろしくお願いいたします」と結んでいる。
株式会社ラウンドワンは、大阪府大阪市中央区難波に本社を置く企業。ボウリング・アミューズメント・カラオケ・スポッチャ（スポーツを中心とした時間制の施設）等を中心とした、地域密着の屋内型複合レジャー施設の運営をしている。（modelpress編集部）
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