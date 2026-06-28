ビジュアル系2.5次元歌い手グループ「騎士X - Knight X -」のばぁうが27日、ソロの新曲「CHERRY」のミュージックビデオ（MV）を公式YouTubeチャンネルに公開した。今曲は、甘く危険な果実をモチーフに、狂気的で歪んだ愛を歌い上げる刺激的なダンスチューンだ。ひと口かじれば最後、二度と戻れない官能の沼へと引きずり込まれるような、強烈な独占欲とエロティシズムが脳内をジャックする世界観を歌う。一瞬の静寂を切り裂く「帰さねぇからな?」というささやきに加えて、ばぁうの妖艶な色気が爆発した、中毒性抜群な作品に仕上がった。

作詞はFunk Uchino氏、イラストはgaku氏、動画はやつがれ氏が担当。ばぁうは「二つで一つの、チェリー。甘くて、小さくて、一口きり。それでも決して離れられない」とコメント。騎士Xのメンバーしゆんが「一番良い!!」とつぶやくと、「天才ですまん！」と応えた。

騎士Xとしては、20日にも和とエレクトリックの融合が印象的なグループ新曲「狂乱」のMVを公開したばかり。さらに11月からは、初の東名阪ツアーとなる「騎士X - Knight X - Live Tour 2026-2027『Tier1』」の開催も控えていて、この日からは公式ファンクラブ「Lounge『A』」でオフィシャル先行（抽選）の受付もスタートした。ばぁうは、グループとしてもソロとしても、精力的に活動していく。