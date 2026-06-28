“マジイエロー”松本寛也×“デカレッド”さいねい龍二、大阪で再会へ 『魔法戦隊マジレンジャーVSデカレンジャー』の裏話予定
戦隊VSシリーズ『魔法戦隊マジレンジャーVSデカレンジャー』（2006年3月21日発売）のコメンタリー上映が、8月2日にクールジャパンパーク大阪 ＷＷホールで開催され、松本寛也（小津翼／マジイエロー役）とさいねい龍二（赤座伴番／デカレッド役）の出演が発表された。
【写真】スーパー戦隊シリーズ『魔法戦隊マジレンジャー』
『魔法戦隊マジレンジャーVSデカレンジャー』の撮影当時の思い出はもちろん、
20年の時を経た今だからこそ語れる貴重なエピソードや裏話など、ここでしか聞くことのできないトークを届ける。
なお、前日の8月1日には『魔法戦隊マジレンジャー』20周年記念イベント『魔法戦隊マジレンジャー20th Anniversary魔法家族、西へ！〜ロージ・マネージ・マジ・ママルジ〜』が同ホールで開催される。
■イベント概要
『魔法戦隊マジレンジャーVSデカレンジャー』Vシネマ祝20年
松本寛也×さいねい龍二と観る生コメンタリー上映！
開催日：8月2日（日）
1回目／11:00開演
2回目／13:30開演
出演：
松本寛也（小津翼／マジイエロー）
さいねい龍二（赤座伴番／デカレッド）
会場：クールジャパンパーク大阪 ＷＷホール
特別席：2500円（前方席確約）
一般席：1000円
※価格は税込
【写真】スーパー戦隊シリーズ『魔法戦隊マジレンジャー』
『魔法戦隊マジレンジャーVSデカレンジャー』の撮影当時の思い出はもちろん、
20年の時を経た今だからこそ語れる貴重なエピソードや裏話など、ここでしか聞くことのできないトークを届ける。
■イベント概要
『魔法戦隊マジレンジャーVSデカレンジャー』Vシネマ祝20年
松本寛也×さいねい龍二と観る生コメンタリー上映！
開催日：8月2日（日）
1回目／11:00開演
2回目／13:30開演
出演：
松本寛也（小津翼／マジイエロー）
さいねい龍二（赤座伴番／デカレッド）
会場：クールジャパンパーク大阪 ＷＷホール
特別席：2500円（前方席確約）
一般席：1000円
※価格は税込