今回は、主婦であることをバカにする夫を懲らしめるため、家を出たエピソードを紹介します。

主婦を完全にナメ切った夫…

「幼稚園児の双子が夏休みに入りましたが、1日3食作るのは大変だし、子どもたちの相手をするのもとにかく大変です。

夫にも手伝ってもらおうと思い、『週末子どもを遊びに連れて行って』とお願いしたら、『休みの日ぐらい家でひとりでゆっくりしたい』と断られたんです。しかも夫は、近々一人旅を予定しているとか。

そこで夫に『たまには私もひとりでゆっくりしたい』『私も夏休みがほしい』と伝えると、『主婦は毎日夏休みだろ？』と、バカにした口調で言われたんです。『主婦は毎日夏休み？ ふざけるな！』と思い頭にきたので、荷物を持って家を飛び出しました。数日間ビジネスホテルに泊まってゆっくりする予定です」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年8月）

▽ 夫がゆっくり一人旅するなら、妻だってひとりでゆっくりする時間があってもいいはずですよね。それにしても、「主婦は毎日夏休み」なんて、ありえない発言ですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。