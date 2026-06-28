「次はない」上田綺世が示した今大会に懸ける覚悟…ブラジル戦は「これ以上ないチャレンジ」
エースとしての責任が自然と闘争心をかき立てている。日本代表FW上田綺世(フェイエノールト)は「2位突破は最低限の結果」と、全3試合に先発したグループリーグを振り返り、「本番というか、ここからがよりシビアで、タフな試合になる」と、決勝トーナメントでの戦いを見据えた。
「ここからよりシビアなゲームになって、より1点が重くなってくる。その1点を取れるようにしたい」。決勝トーナメント1回戦となるラウンド32の相手はブラジル代表だ。世界最多5回のW杯優勝を誇るサッカー王国だが、臆することはない。「今の日本代表の世界における現在地を示す相手として、これ以上ない相手。ここで勝てれば、より優勝に弾みがつくし、より自信を持ってその先の(ベスト)16、まだ行ったことのない(ベスト)8に続いていけると思う」と力を込める。
「相手のレベルやクオリティーを考えると、いい相手という言い方はさすがにできないけど、自分たちが挑戦するうえで、これ以上ないチャレンジになる」。昨年10月14日の国際親善試合では、前半のうちに2点をリードされながら後半に3点を奪って逆転勝利。上田の決勝点でブラジル相手に歴史的な初勝利を飾った。もちろん親善試合とW杯が別物であることは分かっている。それでも、今のチーム状態には確たる手応えがある。
「戦術的なことはより明確化できている。試合中のシチュエーション、相手、自分たちの状態、スコアによってもそうだし、自分たちが今、何をしないといけないのか、チームとしてどういうプランで行くのかが明確になっている。この3試合をやっていても、ピッチの中でチグハグしているような状態がない。もちろん流れが悪い時間はあるけど、戦術的に僕らがかみ合わないような状態になっていないのは、チームの完成度が上がっている証拠だと思う。グループステージ3試合とも違う条件、状況の中でやったうえでの結果なので、それは間違いない」
上田自身、4年前のカタールW杯のときとはまったく異なる心境で決勝トーナメントに臨む。前回大会はグループリーグ第2戦のコスタリカ戦に先発出場したが、得点に絡めず前半で交代。チームも0-1で敗れ、それ以降の戦いで上田に出番はなかった。
「(当時とは)全部が違う。何がベースなのかというと、立場が違う。そこからより責任感も違うし、自信も違うし、出場時間も変わってくるだろうし、役割も違う」。わずか45分間の出場に終わった前回大会と、グループリーグ3試合すべてに先発し、チュニジア戦(○2-0)ではW杯初ゴールを含む2得点を挙げてチームの勝利に貢献した今大会では、何もかもが違う。それは当然、責任や緊張にもつながるし、モチベーションにも反映される。
「W杯で普段のリーグと変わらずプレーできる選手はいないと思う。少なからず僕は緊張もするし、背負っているものも違う。4年に一度。次は本当にないから。キャリアを続けていけば、あるかもしれないけど、この大会はここで終わってしまうかもしれない戦いなので。その中で相手はブラジル。もしかしたら奇跡を起こす必要があるかもしれないけど、何が起きるか分からないのが一発勝負。スリルもあって、これ以上なくモチベーション高く臨める環境なのかなと思う」
27歳のストライカーにとって、4年後も十分に視野に入っていい年齢だ。それでも未来のことはだれにも分からないし、今はそんなことを考えている時間もない。これが最後のW杯――。それだけの覚悟を持って、北中米W杯を、目の前の一戦を戦っていく。
(取材・文 西山紘平)
「ここからよりシビアなゲームになって、より1点が重くなってくる。その1点を取れるようにしたい」。決勝トーナメント1回戦となるラウンド32の相手はブラジル代表だ。世界最多5回のW杯優勝を誇るサッカー王国だが、臆することはない。「今の日本代表の世界における現在地を示す相手として、これ以上ない相手。ここで勝てれば、より優勝に弾みがつくし、より自信を持ってその先の(ベスト)16、まだ行ったことのない(ベスト)8に続いていけると思う」と力を込める。
「戦術的なことはより明確化できている。試合中のシチュエーション、相手、自分たちの状態、スコアによってもそうだし、自分たちが今、何をしないといけないのか、チームとしてどういうプランで行くのかが明確になっている。この3試合をやっていても、ピッチの中でチグハグしているような状態がない。もちろん流れが悪い時間はあるけど、戦術的に僕らがかみ合わないような状態になっていないのは、チームの完成度が上がっている証拠だと思う。グループステージ3試合とも違う条件、状況の中でやったうえでの結果なので、それは間違いない」
上田自身、4年前のカタールW杯のときとはまったく異なる心境で決勝トーナメントに臨む。前回大会はグループリーグ第2戦のコスタリカ戦に先発出場したが、得点に絡めず前半で交代。チームも0-1で敗れ、それ以降の戦いで上田に出番はなかった。
「(当時とは)全部が違う。何がベースなのかというと、立場が違う。そこからより責任感も違うし、自信も違うし、出場時間も変わってくるだろうし、役割も違う」。わずか45分間の出場に終わった前回大会と、グループリーグ3試合すべてに先発し、チュニジア戦(○2-0)ではW杯初ゴールを含む2得点を挙げてチームの勝利に貢献した今大会では、何もかもが違う。それは当然、責任や緊張にもつながるし、モチベーションにも反映される。
「W杯で普段のリーグと変わらずプレーできる選手はいないと思う。少なからず僕は緊張もするし、背負っているものも違う。4年に一度。次は本当にないから。キャリアを続けていけば、あるかもしれないけど、この大会はここで終わってしまうかもしれない戦いなので。その中で相手はブラジル。もしかしたら奇跡を起こす必要があるかもしれないけど、何が起きるか分からないのが一発勝負。スリルもあって、これ以上なくモチベーション高く臨める環境なのかなと思う」
27歳のストライカーにとって、4年後も十分に視野に入っていい年齢だ。それでも未来のことはだれにも分からないし、今はそんなことを考えている時間もない。これが最後のW杯――。それだけの覚悟を持って、北中米W杯を、目の前の一戦を戦っていく。
(取材・文 西山紘平)