「負けないセーブ」から「勝つセーブ」へ…鈴木彩艶が語った新たな使命
グループリーグで再三のビッグセーブを見せ、日本代表を決勝トーナメント進出へ導いたGK鈴木彩艶(パルマ)。森保ジャパンの守護神はラウンド32で対戦するブラジルとの大一番を前に、「負けないためのセーブ」から「勝つためのセーブ」へと意識を切り替えている。
ここまで鈴木彩は安定したセービングでチームを支えてきた。オランダ戦開始3分のFWマレンの反転シュートや、同34分、再びマレンの至近からのヘディングシュート。スウェーデン戦終盤のFWアレクサンデル・イサクの強烈なヘディングシュートなど、いずれも決定機をことごとく止めてきた。今や対戦国の選手や監督が「日本で警戒する選手はGK」と言うまでになっている。
しかし、本人に派手なセーブをしたという感覚はないという。「すごいセーブをしたという感覚はなくて、確実に取れるボールを確実に取ったという感覚」と冷静に振り返る。その一方で、「今は負けないためのセーブができていると思うけど、次は勝つためのセーブが必要になる」と、ノックアウトステージならではの責任を口にした。
相手は優勝候補のブラジル。昨年10月の国際親善試合で3-2の逆転勝利を収めた経験はあるものの、最終ラインやGKは大幅に入れ替わっており、単純な比較はできない。「後ろの選手が特に替わっているし、ワールドカップの舞台で、トーナメントに入れば、ブラジルもギアを上げてくる。より厳しい戦いになる」と警戒を強める。
ポイントとなるのは世界屈指のアタッカー陣への対応だ。「ビニシウスのように1対1に強い選手もいるし、ペナルティーエリア周辺の強度や質は必ず上がる。そこは警戒しなければいけない」。昨年10月には不在だった19歳の新鋭FWラヤンについても、「カットインからのシュートがある。グループリーグ(のオランダ戦とスウェーデン戦)でもカットインから失点した反省を生かしたい」と分析を怠らない。
決勝トーナメントでは延長戦やPK戦にもつれ込む可能性もある。「代表でもずっと練習してきた部分。相手をしっかり分析しながら(成果を)発揮したい」と、PK戦への準備にも自信をのぞかせた。
決勝トーナメントでのブラジルとの対戦については、「このワールドカップで本当にガチンコのブラジルと対戦できるのはうれしいこと。でも、優勝を目指すなら、こういう相手を突破しなければいけない」と力を込める。「ここからが新たなスタート。チームとしてもギアを上げなければいけない」。グループリーグで積み重ねた好守だけでは満足していない。日本をさらに上の景色へ導くビッグセーブを、鈴木彩艶は狙っている。
(取材・文 矢内由美子)
ここまで鈴木彩は安定したセービングでチームを支えてきた。オランダ戦開始3分のFWマレンの反転シュートや、同34分、再びマレンの至近からのヘディングシュート。スウェーデン戦終盤のFWアレクサンデル・イサクの強烈なヘディングシュートなど、いずれも決定機をことごとく止めてきた。今や対戦国の選手や監督が「日本で警戒する選手はGK」と言うまでになっている。
相手は優勝候補のブラジル。昨年10月の国際親善試合で3-2の逆転勝利を収めた経験はあるものの、最終ラインやGKは大幅に入れ替わっており、単純な比較はできない。「後ろの選手が特に替わっているし、ワールドカップの舞台で、トーナメントに入れば、ブラジルもギアを上げてくる。より厳しい戦いになる」と警戒を強める。
ポイントとなるのは世界屈指のアタッカー陣への対応だ。「ビニシウスのように1対1に強い選手もいるし、ペナルティーエリア周辺の強度や質は必ず上がる。そこは警戒しなければいけない」。昨年10月には不在だった19歳の新鋭FWラヤンについても、「カットインからのシュートがある。グループリーグ(のオランダ戦とスウェーデン戦)でもカットインから失点した反省を生かしたい」と分析を怠らない。
決勝トーナメントでは延長戦やPK戦にもつれ込む可能性もある。「代表でもずっと練習してきた部分。相手をしっかり分析しながら(成果を)発揮したい」と、PK戦への準備にも自信をのぞかせた。
決勝トーナメントでのブラジルとの対戦については、「このワールドカップで本当にガチンコのブラジルと対戦できるのはうれしいこと。でも、優勝を目指すなら、こういう相手を突破しなければいけない」と力を込める。「ここからが新たなスタート。チームとしてもギアを上げなければいけない」。グループリーグで積み重ねた好守だけでは満足していない。日本をさらに上の景色へ導くビッグセーブを、鈴木彩艶は狙っている。
(取材・文 矢内由美子)