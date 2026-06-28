“フル温存”完全体でブラジルに挑む佐野海舟「質の高い選手はいるけど隙は突けると思う」
スウェーデン戦での“フル温存”を経て、日本代表MF佐野海舟(マインツ)が完全体で王国撃破に挑む。「質の高い選手はいるけど、隙は突けるのかなと思っている。相手も大事だけど、自分たちがやってきていることを自信を持ってやっていければ。今の自分たちにはそこの自信があるので、ブレずにやれると思う」。積み上げてきた自信を持ってブラジルの中盤に食らいつく構えだ。
佐野は今大会、14日の初戦オランダ戦(△2-2)、20日の第2戦チュニジア戦(◯4-0)にフル出場した後、25日の第3戦のスウェーデン戦(◯4-0)は出番なし。「しっかりリフレッシュできているし、自分のできる準備をして試合に向かいたい」。連戦も苦にしないタフさが売りだが、初のW杯による身体と精神への負荷は決して軽くない。ここからは延長戦の戦いも想定されることを考えると、フレッシュな状態で臨めるのは頼もしいことこの上ない。
これまでの日本代表は「個で負けない」ことを突き詰めてきたが、今大会では「みんなでカバーし合う」ことにも大きな比重を置いている。その中で佐野の運動量はより効果を増すはず。佐野自身もブラジルとの対戦に向けて「個人で質の高い選手がたくさんいるので、個人で負けないのも大事だけど、自分たちの良さはチームとして良い距離感で攻撃や守備ができるところ。そこをしっかりやっていきながらみんなのカバーをしっかりやりたい」と意気込んだ。
昨年10月のブラジル戦では前半こそ普段どおりのパフォーマンスが発揮できなかったが、時間が経つほどに中盤での存在感が増し、逆転勝利につながる役目を果たした。相手の最終ラインは大幅なメンバー変更が行われており、違うチームという見方もできるが、中盤に関してはMFルーカス・パケタ、MFブルーノ・ギマランイス、MFカゼミーロといった顔ぶれが今大会でも主力を務めており、佐野のマッチアップは活かすことができそうだ。
もっとも佐野は「個人のクセだったり、そういう部分は活かせるけど、W杯という舞台は別物。前回の結果は一回忘れて、チームとしてやるべきことを整理して準備できている」と言い切る。同じ選手であっても、親善試合とW杯は異なる顔を見せるのが強豪国。「一瞬の判断だったり、隙の部分で局面が変わってくると思う。局面の判断を間違えないことと、そのための準備はどんどん先を読んでし続けないといけない」とさらに神経を研ぎ澄ませながら向き合う構えだ。
前回の勝利にも「優位はない。相手のやってきそうなことと、自分たちのやるべきことをしっかり区別してやっていければ」と油断はない。しかし、果敢な姿勢で張り合えた自信は試合になればきっと活きてくるはずだ。
相手の強烈なアタッカー陣に対するリスクマネジメントについても「リスクのところは考えてやらないといけない。でもチャンスを作るにはリスクを負わないといけない部分も少なからずある。勇気を常に持ち続けるところはしっかりやらないといけない」と自信をにじませた佐野。「自分たちがしっかりと持っているものを全員で準備してぶつけたい」。王国撃破のためには、中盤に君臨するこの男のハイパフォーマンスが欠かせない。
(取材・文 竹内達也)
佐野は今大会、14日の初戦オランダ戦(△2-2)、20日の第2戦チュニジア戦(◯4-0)にフル出場した後、25日の第3戦のスウェーデン戦(◯4-0)は出番なし。「しっかりリフレッシュできているし、自分のできる準備をして試合に向かいたい」。連戦も苦にしないタフさが売りだが、初のW杯による身体と精神への負荷は決して軽くない。ここからは延長戦の戦いも想定されることを考えると、フレッシュな状態で臨めるのは頼もしいことこの上ない。
昨年10月のブラジル戦では前半こそ普段どおりのパフォーマンスが発揮できなかったが、時間が経つほどに中盤での存在感が増し、逆転勝利につながる役目を果たした。相手の最終ラインは大幅なメンバー変更が行われており、違うチームという見方もできるが、中盤に関してはMFルーカス・パケタ、MFブルーノ・ギマランイス、MFカゼミーロといった顔ぶれが今大会でも主力を務めており、佐野のマッチアップは活かすことができそうだ。
もっとも佐野は「個人のクセだったり、そういう部分は活かせるけど、W杯という舞台は別物。前回の結果は一回忘れて、チームとしてやるべきことを整理して準備できている」と言い切る。同じ選手であっても、親善試合とW杯は異なる顔を見せるのが強豪国。「一瞬の判断だったり、隙の部分で局面が変わってくると思う。局面の判断を間違えないことと、そのための準備はどんどん先を読んでし続けないといけない」とさらに神経を研ぎ澄ませながら向き合う構えだ。
前回の勝利にも「優位はない。相手のやってきそうなことと、自分たちのやるべきことをしっかり区別してやっていければ」と油断はない。しかし、果敢な姿勢で張り合えた自信は試合になればきっと活きてくるはずだ。
相手の強烈なアタッカー陣に対するリスクマネジメントについても「リスクのところは考えてやらないといけない。でもチャンスを作るにはリスクを負わないといけない部分も少なからずある。勇気を常に持ち続けるところはしっかりやらないといけない」と自信をにじませた佐野。「自分たちがしっかりと持っているものを全員で準備してぶつけたい」。王国撃破のためには、中盤に君臨するこの男のハイパフォーマンスが欠かせない。
(取材・文 竹内達也)