今度こそ勝利につながるゴールを…2戦連発狙う前田大然、ブラジル戦へ「隙はある」
4年前の悔しさもぶつける。日本代表FW前田大然(セルティック)は決勝トーナメント1回戦となるラウンド32で対戦するブラジル代表について「個人個人の技術が高い。でも日本の組織で戦えば勝てると思う」と力説。「ビニシウスとかあまり守備をしない。隙はあると思う」と、攻略の糸口を口にした。
昨年10月14日の国際親善試合でブラジルから歴史的な初勝利を挙げた森保ジャパンだが、前田はブラジル戦直前にケガで離脱。ピッチ上で相まみえることはできなかったが、ブラジルのメンバーも当時とはまるで違う。「相手どうこうはこれから先は言ってられない。自分の良さを出して、守備もそうだし、攻撃で前に出ていくところをやっていきたい」と意気込んだ。
グループリーグ第3戦のスウェーデン戦(△1-1)で先制点を決め、FWとして肩の荷が下りた部分もある。「少なからずあるけど、予選(グループリーグ)と決勝トーナメントは別」。そう指摘すると、「決勝トーナメントは負けたら終わり。カタールを経験している選手も多くいる。そこはみんなで話していかないといけない」と、前回大会の経験に言及した。
カタールW杯では決勝トーナメント1回戦でクロアチアと対戦。前田のゴールで先制しながら追いつかれ、PK戦の末に敗れた。「決勝トーナメント一戦目の重要性は感じている」。自分のゴールがチームの勝利につながらなかった悔しさはスウェーデン戦でも味わった。ブラジルを倒して、日本代表史上初めてとなる決勝トーナメントでの勝利を――。前田は「こういう舞台を楽しんでやれたら」と自然体で歴史的一戦に臨む。
(取材・文 西山紘平)
昨年10月14日の国際親善試合でブラジルから歴史的な初勝利を挙げた森保ジャパンだが、前田はブラジル戦直前にケガで離脱。ピッチ上で相まみえることはできなかったが、ブラジルのメンバーも当時とはまるで違う。「相手どうこうはこれから先は言ってられない。自分の良さを出して、守備もそうだし、攻撃で前に出ていくところをやっていきたい」と意気込んだ。
カタールW杯では決勝トーナメント1回戦でクロアチアと対戦。前田のゴールで先制しながら追いつかれ、PK戦の末に敗れた。「決勝トーナメント一戦目の重要性は感じている」。自分のゴールがチームの勝利につながらなかった悔しさはスウェーデン戦でも味わった。ブラジルを倒して、日本代表史上初めてとなる決勝トーナメントでの勝利を――。前田は「こういう舞台を楽しんでやれたら」と自然体で歴史的一戦に臨む。
(取材・文 西山紘平)