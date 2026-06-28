GL敗退決定の韓国…同国メディア「衝撃的な結果」「『蜂蜜組』で最悪の結果」「幸運は訪れず」と落胆
わずかに決勝トーナメント進出の可能性を残していた韓国代表のグループリーグ敗退が決まった。3位グループ8位以内に入れば決勝トーナメント進出が決定したが、他グループの結果により、9位に転落した。
A組3位となった韓国は、決勝トーナメント進出ギリギリとなる3位グループ8位でGL最終日を迎えた。しかし、L組でクロアチア代表がガーナ代表に2-1で勝利し、コンゴ民主共和国がウズベキスタンに3-1の逆転勝利を収めたため、決勝T進出圏外となる9位に転落した。
同国メディアの『朝鮮日報』は「ワールドカップ出場が絶たれたのと同じくらい衝撃的な結果」、『東亜日報』は「『蜂蜜(のように甘い)組』と評されたグループで最悪の結果」、『中央日報』は「幸運は訪れなかった」、『韓国日報』は「『可能性』を生かせず」、『国民日報』は「グループ3位争いからも脱落」などと伝えている。
A組3位となった韓国は、決勝トーナメント進出ギリギリとなる3位グループ8位でGL最終日を迎えた。しかし、L組でクロアチア代表がガーナ代表に2-1で勝利し、コンゴ民主共和国がウズベキスタンに3-1の逆転勝利を収めたため、決勝T進出圏外となる9位に転落した。
同国メディアの『朝鮮日報』は「ワールドカップ出場が絶たれたのと同じくらい衝撃的な結果」、『東亜日報』は「『蜂蜜(のように甘い)組』と評されたグループで最悪の結果」、『中央日報』は「幸運は訪れなかった」、『韓国日報』は「『可能性』を生かせず」、『国民日報』は「グループ3位争いからも脱落」などと伝えている。