初出場ウズベキスタンは逆転負けでGL敗退…完璧な前半もカンナバーロ監督「走りすぎだと思ったので後半を恐れていた」
[6.27 W杯K組第3節 コンゴ民主共和国 3-1 ウズベキスタン]
ワールドカップ優勝経験者が率いるウズベキスタン代表のワールドカップ初挑戦は3連敗で終了した。それでもファビオ・カンナバーロ監督は「勝利を目指して走って戦い、ウズベキスタン国民に誇りを感じさせた。それが一番重要なことだ」と選手を労った。
カンナバーロ監督は現役時代、イタリア代表としてドイツW杯を制した名DF。昨年10月にウズベキスタン代表監督に就任し、ウズベキスタンにとって初となるW杯に臨んだ。最も世界の壁は険しく、初戦でコロンビアに1-3で敗れると、2戦目はポルトガルに0-5で大敗。グループリーグ突破のためには大勝が求められる状況で最終戦のコンゴ民主共和国戦を迎えた。
そうした一戦は前半10分にFWエルドル・ショムロドフのゴールで先制すると、コンゴ民主共和国の攻勢も耐え凌いで1点リードで折り返すことに成功した。ところが後半23分にPKで追いつかれると、失点が続いて1-3の逆転負け。W杯初勝利とはならず、3連敗でグループリーグ敗退となった。
カンナバーロ監督は「前半は素晴らしいパフォーマンスで準備した通りだった」と振り返りつつ、「エネルギーを消費しすぎていて走りすぎだと思ったので後半を恐れていた」と告白。ハーフタイムに選手の背中を押したというが、「コロンビア戦やポルトガル戦のようなミスがあった」と悔やみながら敗戦に肩を落とした。
それでもW杯初出場という新たな歴史を刻んだウズベキスタン。指揮官は「我々にとってW杯は大きな経験。多くの時間を苦しんでいたといても、できることをやってくれたから誇りに思うよ」と選手を称えて大会を後にした。
ワールドカップ優勝経験者が率いるウズベキスタン代表のワールドカップ初挑戦は3連敗で終了した。それでもファビオ・カンナバーロ監督は「勝利を目指して走って戦い、ウズベキスタン国民に誇りを感じさせた。それが一番重要なことだ」と選手を労った。
カンナバーロ監督は現役時代、イタリア代表としてドイツW杯を制した名DF。昨年10月にウズベキスタン代表監督に就任し、ウズベキスタンにとって初となるW杯に臨んだ。最も世界の壁は険しく、初戦でコロンビアに1-3で敗れると、2戦目はポルトガルに0-5で大敗。グループリーグ突破のためには大勝が求められる状況で最終戦のコンゴ民主共和国戦を迎えた。
カンナバーロ監督は「前半は素晴らしいパフォーマンスで準備した通りだった」と振り返りつつ、「エネルギーを消費しすぎていて走りすぎだと思ったので後半を恐れていた」と告白。ハーフタイムに選手の背中を押したというが、「コロンビア戦やポルトガル戦のようなミスがあった」と悔やみながら敗戦に肩を落とした。
それでもW杯初出場という新たな歴史を刻んだウズベキスタン。指揮官は「我々にとってW杯は大きな経験。多くの時間を苦しんでいたといても、できることをやってくれたから誇りに思うよ」と選手を称えて大会を後にした。