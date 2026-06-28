韓国に厳しい現実、J組最終戦待たずにGL敗退決定…クロアチア&コンゴ民主共和国勝利で3位グループ9位に転落
韓国代表のグループリーグ敗退が決定した。
グループAに入った韓国は2位で最終節を迎えたが、現地時間24日の第3節で南アフリカに0-1の完封負けを喫して3位に転落。自力での決勝トーナメント進出を逃したものの、各グループ3位の上位8チームは決勝トーナメントに進めるため、韓国にも32強入りの可能性が残されていた。
しかし、他グループの最終節が消化されていくと、韓国は徐々に追い込まれていき、GL最終日を前に決勝トーナメント進出ギリギリとなる3位グループの8位まで転落してしまう。
迎えたGL最終日。L組、K組、J組の試合が行われるが、韓国が勝ち上がるには、「L組のガーナ対クロアチアでガーナが勝利する」「K組のコンゴ民主共和国対ウズベキスタンが引き分け。もしくはウズベキスタンが5点差以内で勝利する」「J組のアルジェリア対オーストリアでオーストリアが勝利する。もしくはアルジェリアが2点差以上で勝利する」と3つの条件のうち、最低でも2つを満たす必要があった。
だが、厳しい現実が待っていた。L組のクロアチア代表対ガーナ代表でクロアチアが2-1の勝利を収め、K組のコンゴ民主共和国対ウズベキスタン代表でコンゴ民主共和国が3-1の逆転勝利を収めたため、3位グループ9位に転落。GL最終戦となるJ組の結果を待たずに韓国のグループリーグ敗退が決定した。
グループAに入った韓国は2位で最終節を迎えたが、現地時間24日の第3節で南アフリカに0-1の完封負けを喫して3位に転落。自力での決勝トーナメント進出を逃したものの、各グループ3位の上位8チームは決勝トーナメントに進めるため、韓国にも32強入りの可能性が残されていた。
しかし、他グループの最終節が消化されていくと、韓国は徐々に追い込まれていき、GL最終日を前に決勝トーナメント進出ギリギリとなる3位グループの8位まで転落してしまう。
だが、厳しい現実が待っていた。L組のクロアチア代表対ガーナ代表でクロアチアが2-1の勝利を収め、K組のコンゴ民主共和国対ウズベキスタン代表でコンゴ民主共和国が3-1の逆転勝利を収めたため、3位グループ9位に転落。GL最終戦となるJ組の結果を待たずに韓国のグループリーグ敗退が決定した。