【北中米W杯グループリーグ第3節】(アトランタ)

コンゴ民主共和国 3-1(前半0-1)ウズベキスタン

<得点者>

[コ]ヨアン・ウィサ2(68分、90分+1)、フィストン マイェレ(78分)

[ウ]エルドル・ショムロドフ(10分)

<警告>

[コ]ノア・サディキ(21分)、ナタナエル・ムブク(45分+5)、サミュエル ムトゥサミ(62分)

[ウ]アブドゥコディル・フサノフ(43分)、シェルゾド ナスルラエフ(48分)

観衆:68,239人

コンゴ民主共和国がW杯初勝利でGL突破!! ウズベキスタンを逆転撃破、3位勢全体トップの好成績で決勝Tへ