コンゴ民主共和国vsウズベキスタン 試合記録
【北中米W杯グループリーグ第3節】(アトランタ)
コンゴ民主共和国 3-1(前半0-1)ウズベキスタン
<得点者>
[コ]ヨアン・ウィサ2(68分、90分+1)、フィストン マイェレ(78分)
[ウ]エルドル・ショムロドフ(10分)
<警告>
[コ]ノア・サディキ(21分)、ナタナエル・ムブク(45分+5)、サミュエル ムトゥサミ(62分)
[ウ]アブドゥコディル・フサノフ(43分)、シェルゾド ナスルラエフ(48分)
観衆:68,239人
└コンゴ民主共和国がW杯初勝利でGL突破!! ウズベキスタンを逆転撃破、3位勢全体トップの好成績で決勝Tへ
コンゴ民主共和国 3-1(前半0-1)ウズベキスタン
<得点者>
[コ]ヨアン・ウィサ2(68分、90分+1)、フィストン マイェレ(78分)
[ウ]エルドル・ショムロドフ(10分)
<警告>
[コ]ノア・サディキ(21分)、ナタナエル・ムブク(45分+5)、サミュエル ムトゥサミ(62分)
[ウ]アブドゥコディル・フサノフ(43分)、シェルゾド ナスルラエフ(48分)
観衆:68,239人
└コンゴ民主共和国がW杯初勝利でGL突破!! ウズベキスタンを逆転撃破、3位勢全体トップの好成績で決勝Tへ