コンゴ民主共和国がW杯初勝利でGL突破!! ウズベキスタンを逆転撃破、3位勢全体トップの好成績で決勝Tへ
[6.27 W杯K組第3節 コンゴ民主共和国 3-1 ウズベキスタン]
コンゴ民主共和国代表は27日、北中米ワールドカップK組第3節でウズベキスタン代表に3-1の逆転勝利を収めてグループリーグ突破を果たした。前回出場時は無得点3連敗だったなか、52年ぶり2回目の出場となる今大会はこの試合でW杯初勝利を飾って1勝1分け1敗のK組3位となり、3位勢の12グループ中トップが確定して決勝トーナメント進出が決まった。
ウズベキスタンはGLを突破するために大差での勝利が必要な一戦。キックオフの流れから開始20秒、MFドストンベク・ハムダモフのシュートのこぼれ球をFWエルドル・ショムロドフが押し込んだが、オフサイドで認められなかった。
それでもウズベキスタンは前半10分、MFアボスベク・ファイズラエフがMFアクマル・モズゴボイからのフィードをペナルティエリア左へフリックすると、走り込んだショムロドフが鮮やかなループシュートをゴールに流し込んで先制に成功した。
一方のコンゴ民主共和国は勝利でGL突破が決められる立場。前半17分、MFナタナエル・ムブクが中盤から持ち運んだ流れから味方を経由してムブクにボールが再び渡り、ペナルティエリア左から左足一閃。強烈なシュートがゴール左に突き刺さって同点かと思われた。ところがVARが介入した結果、ムブクがドリブルする過程でMFシェルゾド・ナスルラエフの顔に手を当てていたとして、ファウルでゴール取り消しとなった。
コンゴ民主共和国は1点ビハインドで折り返した後半5分、FWヨアン・ウィサが左からの折り返しをダイレクトで合わせるも枠の左。対するウズベキスタンは同6分、ショムロドフが右からのパスをふわりと浮かせたシュートで合わせたが、惜しくも枠の上に飛んだ。
ともにゴールを狙うなかで後半21分、コンゴ民主共和国が右からクロスを上げると、ウィサがDFアブドゥコディル・フサノフに足を蹴られてPKを獲得した。これをウィサが自ら決めて追いついた。
勢いづくコンゴ民主共和国は後半33分、MFメシャック・エリアが左からカットインして右足を振り抜くと、相手に当たって少しシュートスピードが弱まったところにFWフィストン・マイェレが反応。GKアブドゥボヒド・ネマトフの手前でコースを変えて逆転に成功した。
さらにコンゴ民主共和国は後半45+1分にウィサがダメ押しゴール。初出場のウズベキスタンに3-1の勝利を収めて32強入りを果たした。ウズベキスタンは3連敗で大会を終了している。
コンゴ民主共和国代表は27日、北中米ワールドカップK組第3節でウズベキスタン代表に3-1の逆転勝利を収めてグループリーグ突破を果たした。前回出場時は無得点3連敗だったなか、52年ぶり2回目の出場となる今大会はこの試合でW杯初勝利を飾って1勝1分け1敗のK組3位となり、3位勢の12グループ中トップが確定して決勝トーナメント進出が決まった。
それでもウズベキスタンは前半10分、MFアボスベク・ファイズラエフがMFアクマル・モズゴボイからのフィードをペナルティエリア左へフリックすると、走り込んだショムロドフが鮮やかなループシュートをゴールに流し込んで先制に成功した。
一方のコンゴ民主共和国は勝利でGL突破が決められる立場。前半17分、MFナタナエル・ムブクが中盤から持ち運んだ流れから味方を経由してムブクにボールが再び渡り、ペナルティエリア左から左足一閃。強烈なシュートがゴール左に突き刺さって同点かと思われた。ところがVARが介入した結果、ムブクがドリブルする過程でMFシェルゾド・ナスルラエフの顔に手を当てていたとして、ファウルでゴール取り消しとなった。
コンゴ民主共和国は1点ビハインドで折り返した後半5分、FWヨアン・ウィサが左からの折り返しをダイレクトで合わせるも枠の左。対するウズベキスタンは同6分、ショムロドフが右からのパスをふわりと浮かせたシュートで合わせたが、惜しくも枠の上に飛んだ。
ともにゴールを狙うなかで後半21分、コンゴ民主共和国が右からクロスを上げると、ウィサがDFアブドゥコディル・フサノフに足を蹴られてPKを獲得した。これをウィサが自ら決めて追いついた。
勢いづくコンゴ民主共和国は後半33分、MFメシャック・エリアが左からカットインして右足を振り抜くと、相手に当たって少しシュートスピードが弱まったところにFWフィストン・マイェレが反応。GKアブドゥボヒド・ネマトフの手前でコースを変えて逆転に成功した。
さらにコンゴ民主共和国は後半45+1分にウィサがダメ押しゴール。初出場のウズベキスタンに3-1の勝利を収めて32強入りを果たした。ウズベキスタンは3連敗で大会を終了している。