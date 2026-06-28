京都が23歳ブラジル人DFウェベルトンを期限付き移籍で獲得「大きなモチベーションに満ち溢れています」
京都サンガF.C.は28日、ビラ・ノバFC(ブラジル)DFウェベルトンの期限付き移籍加入を発表した。なお、今後メディカルチェックを経て、正式契約を結ぶ予定だという。
クラブを通じ、ウェベルトンは「このような伝統あるクラブの一員になれる事をとても嬉しく、また大きなモチベーションに満ち溢れています。1日でも早く京都のユニフォームに袖を通してチームメイトやクラブの目標達成に貢献し、京都のファン・サポーターの皆さんに沢山の喜びを届けられる事をとても楽しみにしています!!」とコメントしている。
以下、クラブ発表プロフィール
●DFウェベルトン
■生年月日
2003年2月17日
■出身地
ブラジル
■身長/体重
183cm/76kg
■経歴
クルゼイロEC U-20-クルゼイロEC-アスレチック・クラブ(期限付き移籍)-クルゼイロEC-ベティム・フットボール(期限付き移籍)-クルゼイロEC-ビラ・ノバFC(期限付き移籍)-クルゼイロEC-ビラ・ノバFC-AAポンチ・プレッタ(期限付き移籍)-ビラ・ノバFC
クラブを通じ、ウェベルトンは「このような伝統あるクラブの一員になれる事をとても嬉しく、また大きなモチベーションに満ち溢れています。1日でも早く京都のユニフォームに袖を通してチームメイトやクラブの目標達成に貢献し、京都のファン・サポーターの皆さんに沢山の喜びを届けられる事をとても楽しみにしています!!」とコメントしている。
●DFウェベルトン
■生年月日
2003年2月17日
■出身地
ブラジル
■身長/体重
183cm/76kg
■経歴
クルゼイロEC U-20-クルゼイロEC-アスレチック・クラブ(期限付き移籍)-クルゼイロEC-ベティム・フットボール(期限付き移籍)-クルゼイロEC-ビラ・ノバFC(期限付き移籍)-クルゼイロEC-ビラ・ノバFC-AAポンチ・プレッタ(期限付き移籍)-ビラ・ノバFC