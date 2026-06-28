柏MF島村拓弥が横浜FCに期限付き移籍…25年途中から新潟でプレー
横浜FCは28日、柏レイソルMF島村拓弥の期限付き移籍加入を発表した。島村は25年途中からアルビレックス新潟に期限付き移籍し、百年構想リーグでは11試合に出場していた。
クラブを通じ、「柏レイソルから期限付き移籍することになりました、島村拓弥と申します。クラブの目標であるJ1昇格に向けて、チームの力になれるように日々の練習から頑張ります!応援よろしくお願いします!」とコメントしている。
以下、クラブ発表プロフィール
●MF島村拓弥
(しまむら・たくや)
■生年月日
1999年3月6日
■出身地
岡山県
■身長/体重
170cm/63kg
■経歴
ヒーロ備前ジュニア-オオタFC-サウーディFC-京都U-18-京都-岐阜-京都-ロンドリーナE.C(ブラジル)-京都-C大阪-京都-今治-熊本-柏-新潟-柏
クラブを通じ、「柏レイソルから期限付き移籍することになりました、島村拓弥と申します。クラブの目標であるJ1昇格に向けて、チームの力になれるように日々の練習から頑張ります!応援よろしくお願いします!」とコメントしている。
以下、クラブ発表プロフィール
●MF島村拓弥
(しまむら・たくや)
■生年月日
1999年3月6日
■出身地
岡山県
■身長/体重
170cm/63kg
■経歴
ヒーロ備前ジュニア-オオタFC-サウーディFC-京都U-18-京都-岐阜-京都-ロンドリーナE.C(ブラジル)-京都-C大阪-京都-今治-熊本-柏-新潟-柏