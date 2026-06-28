東海大静岡翔洋高DF岩下雄飛、27年1月の磐田加入が内定「恩返しできるよう一生懸命がんばります」
ジュビロ磐田は28日、東海大静岡翔洋高DF岩下雄飛が26-27シーズン(27年1月)より、加入することが内定したと発表した。
U-17日本代表に名を連ねる岩下はクラブを通じ、「この度、2026-27シーズン(2027年1月)よりジュビロ磐田に加入させていただくことになりました、東海大翔洋高校の岩下雄飛です。子供の頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、伝統のあるジュビロ磐田というクラブでスタートできることを大変嬉しく思います。そして、これまでの人生で関わってくれた全ての方々に感謝をし、恩返しできるよう一生懸命がんばります。J1昇格という目標に向けて、チームに貢献できるように頑張りますので、応援よろしくお願いします!」とコメントしている。
以下、クラブ発表プロフィール
●DF岩下雄飛
(いわした・ゆうと)
■生年月日
2009年2月20日
■出身地
大阪府
■身長/体重
179cm/72kg
■経歴
摂津ベアーズ-高槻myd FC-東海大静岡翔洋高(現在3年生)
U-17日本代表に名を連ねる岩下はクラブを通じ、「この度、2026-27シーズン(2027年1月)よりジュビロ磐田に加入させていただくことになりました、東海大翔洋高校の岩下雄飛です。子供の頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、伝統のあるジュビロ磐田というクラブでスタートできることを大変嬉しく思います。そして、これまでの人生で関わってくれた全ての方々に感謝をし、恩返しできるよう一生懸命がんばります。J1昇格という目標に向けて、チームに貢献できるように頑張りますので、応援よろしくお願いします!」とコメントしている。
以下、クラブ発表プロフィール
●DF岩下雄飛
(いわした・ゆうと)
■生年月日
2009年2月20日
■出身地
大阪府
■身長/体重
179cm/72kg
■経歴
摂津ベアーズ-高槻myd FC-東海大静岡翔洋高(現在3年生)