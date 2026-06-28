SWEET STEADYが初のアニメタイアップソングを″こわかわいく″熱唱！「気味が悪いんだからねっ」配信ジャケット解禁＆CD発売決定

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SWEET STEADYがソニーミュージック”Echoes”とのパートナーシップを結び、新曲「気味が悪いんだからねっ」のリリースが決定した。

■ポップで可愛いけどどこか不気味なサウンドがクセになる「気味が悪いんだからねっ」

8月23日にはぴあアリーナMMでのワンマンライブ開催も決定している、人気急上昇中のアイドルグループ・SWEET STEADY。その新曲となるのが、2026年7月クールのTVアニメ『レッツゴー怪奇組』のオープニングテーマとなる新曲「気味が悪いんだからねっ」だ。

『レッツゴー怪奇組』は、人間を脅かす幽霊・妖怪の組織「怪奇組」の復活を目指す組長メチャ子と、彼女を手伝うハメになったお化けに弱い主人公が織りなす怪奇ギャグホラー。そんな作品に合わせて、解禁された配信ジャケットはSWEET STEADYメンバーの“こわかわいい”表情の周りに各メンバーカラーの鬼火が浮き出ている独特なビジュアルとなっている。

「気味が悪いんだからねっ」は“こわかわいい”というキーワードを体現したどこか不気味さを感じさせるサウンドに、 SWEET STEADYらしいポップでチャーミングな要素が重なり合い、独特のバランスで完成した一曲。

可愛らしさの中にふと差し込まれる違和感が印象的で、“怖可愛い”という言葉の世界観を見事に体現している楽曲に仕上がっている。そんな楽曲の一部はアニメ公式PVで聴くことが可能だ。

また、本作はYOASOBIやキタニタツヤ、パペットスンスンらを擁するソニー・ミュージックのマネジメント／レーベル「Echoes」とパートナーシップを結びリリースされることも発表された。

■SWEET STEADY コメント

この度、TVアニメ レッツゴー怪奇組 のOPを担当することが決定しました！

怖さもありながらユーモアもたくさん詰まった作品で、怖いものが苦手な方でも気軽に楽しんでいただけると思います。

「可愛さ」と「怖さ」をテーマに作品の世界観をたくさん歌っているので、ぜひたくさん聴いてください！

■リリース情報

2026.07.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「気味が悪いんだからねっ」

2026.08.12 ON SALE

SINGLE「気味が悪いんだからねっ」

■番組情報

TBS系TVアニメ『レッツゴー怪奇組』

07/05より毎週日曜16:30～17：00

出演：畠中 祐/青木瑠璃子/新谷真弓/青山吉能/榊原優希/花澤香菜/千葉 繁

原作：ビュー『レッツゴー怪奇組』（小学館クリエイティブ刊）

監督：平田 豊

オープニングテーマ・アーティスト：SWEET STEADY

エンディングテーマ・アーティスト：雨穴

アニメーション制作：C-Station

●あらすじ

ある日の夕暮れ、俺は人間を脅かす幽霊や妖怪の元締め組織「怪奇組」の組長メチャ子と出会った。常人の六倍はお化けに弱い俺なのに、なぜか怪奇組復活の手伝いをするハメに…。

そんな俺の周りで、恐ろしいような恐ろしくないような怪奇が次々と巻き起こる！

「ハーーーッ!!」

ギャグギャグホラー、ギャグホラー。

独特過ぎる怪奇ギャグドラマが今、始まる――！

(C)ビュー・バーグハンバーグバーグ・小学館クリエイティブ／関東怪奇組