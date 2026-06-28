レースクィーンとして活躍するタレントの酒井ゆりやが２７日、テレビ東京系「二軒目どうする？」に出演。令和のレースクィーンの実情を明かした。

レースクィーンといえばハイレグレオタードのイメージが強いが、今は露出も控えめで「アイドルみたい」な衣装を着用しているという。

バイトはしていないという酒井に松岡昌宏が「レースクィーンの仕事だけで生活できるの？」と聞くと、酒井は首を横にふり、「基本的にレースクィーンは撮影会っていうのをやってて、１日に３部、４部、衣装を変えて。１部につき１２、３人お客さんを招いて」と説明。１部、２部、３部ではすべて衣装を変えるといい、最後はオフ会で、やはり１２、３人のファンと２時間程度、居酒屋などで食事をするという。

酒井は「ちゃんと会話できる場って、サーキットとかではあまりないので」と、この撮影会でファンとの会話を楽しんでいるといい、値段についてもぶっちゃけ。「写真は１時間撮って、女の子にもよるが、私は（１人）１万３０００円から１万５０００円ぐらい」「オフ会も２時間で飲食代込みで１万７０００円ぐらい」だという。

ファンの多くは最初から最後まで参加する人もいるといい、大吉は「１日全部参加したら８万円ぐらいかな」といい、松岡は「好きな推しの人とこれだけ楽しい時間を過ごしてお酒を飲んで８万円。僕は安いと思う」と話していた。

酒井は静岡県出身の２７歳。２１年にレースクィーンデビューを果たし、現在はＳｕｐｅｒ ＧＴ５００「ＺＥＮＴ ｓｗｅｅｔｉｅｓ２０２６」でレースクィーン活動。２５年には「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー２４-２５」を受賞している。