2024年度のふるさと納税の寄付総額が過去最大の1兆2727億円に達する一方、会計検査院の検査によって、自治体全体では863億円の赤字となっていることが明らかになった。

【映像】ふるさと納税、2022年度からの赤字額（10秒でわかる詳細）

住民税の控除額や仲介サイト事業者への手数料などの経費が歳入差額を上回った形だ。そのうち、仲介サイト側の手数料収入は取扱額の11.5%に当たる1379億円に上っており、総務省は先月、サイトを運営する会社に対して手数料の引き下げを要請した。

制度の在り方や経費の問題、地方活性化への効果をどう評価するか。『ABEMA Prime』では、ふるさと納税の現状と今後について考えた。

■「赤字」をどう読むか

「863億円の赤字」という数字について、総務省の大臣政務官を務めた経験を持つ自民党の参議院議員、進藤金日子氏は、「あくまでも地方財政計画を作るときにこういったことも踏まえてしっかりと見てくださいよという趣旨での会計検査院の指摘だと思う」とし、数字だけの単純な赤字判断には慎重な見方を示した。そのうえで「ふるさと納税の経費のところが非常に大きいので、削減していく必要があるということではないか」と語る。

慶応義塾大学教授の土井丈朗氏は、手数料が膨らんだ背景として市場原理の働きを指摘する。「1700ある市町村に対して、ポータルサイト事業者はそこまでの数はない。そうすると数の関係から明らかに市町村側が劣勢だ。もっと目立つように載せてほしいというんだったら、もうちょっと高い値段払ってもらわないと載せられませんと言われることもある。逆に市町村側がお金を出すから目立つところに載せてほしいということもある。市場原理が働いた結果、10%を超えるほどまで手数料水準が加熱してしまった」と説明する。

また、ポータルサイトの本社が東京に多いという点も問題として挙げた。「地元に寄付したと思って、返礼品はいいんだけれども、結局10%前後が取られてまた東京の業者に戻ってくるということも考えなければいけない」。

都城市議会議員の成合まるみか氏は、自治体側の立場から「経費の87億円が全部無駄になっているかといったら全くそうではない。この経費の中には地元の生産者や、生産した牛豚鶏などを加工して郵送する事業者の方々にも渡っているわけで、経済的に地元を潤わせているふるさと納税事業だと思えば、完全に経費が消えてしまっているという受け止め方はちょっと違う」と語る。

進藤氏も「農産物でも農業者に行くだけでなく、川口から裾野が広い。地域への波及効果を見ると結構大きいのではないか」と同調した。

■返礼品競争と寄付の理念

「赤字」という表現について、文筆家の佐々木俊尚氏は、「まるで全てがゼロになってマイナスになっている印象だが、実際にはふるさと納税がたくさん入ってきている自治体では100万円の寄付に対して50万円程度は自治体に入っている。東京のような都市部で税収が流出しているところを含めれば赤字になるという話であって、全体が赤字だからやっている意味がないという印象操作になっているのはちょっと問題ではないか」との見方を示す。

また、ポータルサイトの存在意義について、「ふるさと納税の普及に大きく貢献してきた。制度ができてポータルサイトで認知度が広がったことによって、自治体が自分の街を自助努力で売っていこうというマーケティングの努力を一生懸命やるようになった。自治体の意識を高めた効果はすごく大きい」と評価した。

一方、土井氏はふるさと納税の原点に立ち返り、「ふるさと納税はもともと、ふるさとで義務教育を受けて育ててもらったにもかかわらず、都会に出てふるさとに税金を納めることはないため、せめての恩返しとしてふるさとに税金を払えるようにという発想から始まった。寄付というのはできれば見返りを求めないもので、返礼品競争になっているところに問題がある」と指摘する。

これに対し、佐々木氏は、「理念としてはおっしゃる通りだが、ポータルサイトができなかったらここまで普及していなかった。今更ポータルサイトをやめろという話ではなくて、もう少し地方へのお金の渡り方の道筋を複数作るというのがあるんじゃないか」と返した。

■都城市の成功例と制度改善の方向性

ふるさと納税の寄付額で全国1位となった都城市の現状について、成合氏は「都城市の場合は黒字と捉えている。市民からいただく市税に近いくらいの寄付金額をいただいており、令和8年度予算では266事業に活用させていただいている。これがなくなったりガラッと変わると想像できないくらい恐ろしい」と語る。

使途については「固定費にふるさと納税の寄付金を使ってしまうと、途中でなくなったり市場が変わったりした時にいけないので、一般財源でやりくりしていたものに代わりに寄付金を充てて財政を組み替えるような形で、細やかに使っている。議会としても厳しくチェックしながら見ている」と説明した。

また「移住者の方も増え、出生数まで前年度より53人増えた。東京一極集中の流れではなく、都城にはまだ伸びしろがあると実感できた制度だ」と述べた。

土井氏は制度改善の方向性について、「高所得の人ほどたくさん寄付できる点はある程度抑える必要があり、それは始まっている。手数料もパーセンテージで一律に決めるのはおかしい。実費に基づいてきちんと交渉して払う形にすべきだ。ベーシックプランやプレミアムプランなど、どれくらいのプロモーションにお金をかけたいか自治体側が選べるよう透明性を確保し、他の自治体も払っているからお宅も払ってくださいというカルテル的なやり方はやめた方がいい」と提言する。

佐々木氏は、「日本は寄付文化がない国だと言われてきたが、このふるさと納税で初めてある種の寄付文化が生まれた。この功績はむちゃくちゃ大きい。形を変えたり改善する必要はあるけれど、寄付で何かもらえて得をして、しかもその街に貢献できるという文化自体は素晴らしいものだと思う」とした。

（『ABEMA Prime』より）