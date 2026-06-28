サッカー北中米Ｗ杯で韓国の１次リーグ敗退が決まり、韓国国内では人種差別問題にも発展している。

１次リーグＫ組最終戦（２７日＝日本時間２８日、米国・アトランタ）で、コンゴがウズベキスタンに２―１で勝利して決勝トーナメント（Ｔ）進出。その結果、Ａ組３位の韓国の敗退が決まった。

そうした中、韓国メディア「スターニュース」は、韓国で活動しているコンゴ出身タレントのジョナサン（２６）のＳＮＳに、誹謗中傷が殺到していることを報じた。

同メディアは「一部のサッカーファンはジョナサンのＳＮＳに押しかけ、誹謗中傷を書き込んでいる。これは、グループＫ最終戦でコンゴがウズベキスタンに３―１の逆転勝ちを収め、その結果、韓国代表のベスト３２進出が消滅したことが原因とみられる。ジョナサンがコンゴ出身という理由だけで、とばっちりを受けた格好だ」と伝えた。

ジョナサンの最新のＳＮＳ投稿のコメント欄には「正直、心の中ではコンゴを応援してたんだろ？」「なんで謝罪文を出さないんだ」「お前のせいでベスト３２に行けなかった」「お前がコンゴを応援したから韓国は敗退した」「国外追放しろ」「韓国国民に謝罪しろ」といった人種差別的な内容が並んでいるという。

一方で別のユーザーからは「ジョナサンに何の罪があるんだ」「なぜジョナサンに八つ当たりするのか分からない」「国の品格を落とすようなことはやめろ」「サッカーとジョナサンを結び付けるこの状況自体がおかしい」と誹謗中傷を批判するコメントも寄せられている。

一部のネットユーザーがジョナサンへの八つ当たりを続けているようだ。