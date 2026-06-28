俳優の舘ひろし（７６）が２７日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）に出演。ドラマ「あぶない刑事（デカ）」でのエピソードを語った。

俳優・柴田恭兵と共演し、大ヒットし、映画化もされた同ドラマ。しかし「僕、『あぶない刑事』ってほとんど台本を読んだことがない」とぶっちゃけるとスタジオは騒然。「遊ぶのに忙しくて」と明かし、共演者を大爆笑させた。

さらに「結構モテたんですよ、その頃」とサラリ。これにＭＣを務めるお笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次は「ダメですよ！台本読まないと」と突っ込んだ。しかし舘は「例えば、犯人とかいるじゃない。分からないんですよ。だから『君はいい人？悪い人？』って聞くの、現場で。すると『最初はいい人ですけど、実は悪い人です』って言われて『あっ、そう』ってなる」と当時をの現場を明かし、共演者をさらに笑わせた。

加藤は「じゃあ、どうするんですか、現場は？」と質問。舘は「３行以上のセリフは書くなと言ってありました」とあっさり。加藤は「結構セリフあるイメージですよ。見ていた側としては」。舘は「それはカンペで」とぶっちゃけ。加藤に「サングラスがあって良かったですね」と言われると舘は「サングラスはマストですよ」と言い切っていた。