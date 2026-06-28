この5月末から運用が始まった「新しい防災気象情報」についてシリーズでお伝えしています。今回は河川に対する警報類です。今回の改善でこちらもスッキリしました。とは言え、気をつけなければいけないポイントもあります。3月29日掲載の「暮らしの防災」でもお伝えしていますが、河川についての警報は「氾濫警報」と「大雨警報」で発表されるようになります。とても重要なことですので、復習も兼ねて改めて取り上げます。

大きな河川は氾濫警報 中小河川は大雨警報で

河川に関する危機の伝え方が変わりました。

■大きな河川→河川氾濫の警報類 一級河川に対して出る

■中小河川→ 大雨の警報類 それ以外の河川に対して出る

となります。これだけの説明では気になる点があると思います。1つ1つ解説します。

氾濫警報になり「洪水」の名称がなくなりました

「洪水警報」という名称が無くなりました。えっ？ですよね。不思議なことに、新しい防災気象情報の検討を行ってきた気象庁の「防災気象情報に関する検討会」のメンバーも、「洪水警報が無くなるんだぁ」と、驚いていました。新しい呼称は「氾濫警報」です。

なぜこうなったのか?関係者に聞いたところ「川があふれる災害の名前は、氾濫?洪水?」とインターネットアンケートを行ったら、「氾濫」という答えが多かったそうです。そこで「氾濫」を採用したそうです。私もアンケート結果の資料を見ましたが、確かに「氾濫」を支持した人が多かったです。

大雨警報では、外水氾濫・内水氾濫２つの災害に警戒を

それぞれの警報が伝える河川の危機は、

■氾濫警報類→外水氾濫

■大雨警報類→外水氾濫 内水氾濫

となります。

もともと、旧大雨警報には「大雨警報(浸水害)」と「大雨警報(土砂災害)」がありました。このうち「大雨警報(土砂災害)」が土砂災害警報になったので、残った大雨警報(浸水害)が、(浸水害)が取れて「大雨警報」になりました。

外水氾濫とは、大雨で川があふれたり堤防が壊れたりして、川の水が街に流れ込むことです。

「大雨」の呼称で「河川の危機」を伝える

内水氾濫とは、大雨で、下水などで流しきれなかった雨水が街にあふれたり、街からの排水路の水が、大雨で増水した川に流れ込めなくなり街にあふれたりすることです。

「大雨警報」というと、大雨による屋根からの雨漏り、降りしきる雨で歩きにくくなる、水たまりが深くなって足元がびしゃびしゃになる…などとイメージしますが、「大雨警報」は、「外水氾濫」「内水氾濫」の危機を伝えます。ここは注意ポイントです。「大雨」の呼称で「河川の危機」を伝えます。

＜警報が“河川”に対して出る＞

「氾濫警報」「大雨警報」は「川」に対して出ます。川の名前だけではわかり難いので、私たちメディアは、その川が流れる市町村名を加えて伝えます。

とは言え、みなさんがお住まいのエリアや生活圏に川がある場合、その名前を把握しておいた方が賢明です。日々の暮らしで通る道の近く、学区内や通学路に「どんな名前の、どんなリスクがある川」があるのかを把握しておいてください。

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被災地取材やNPO研究員の立場などから学んだ防災の知識や知恵を、コラム形式でつづります。

■五十嵐 信裕

東京都出身。1990年メ～テレ入社、東日本大震災では被災地でANN現地デスクを経験。報道局防災担当部長や防災特番『池上彰と考える！巨大自然災害から命を守れ』プロデューサーなどを経て、現ニュースデスク。防災関係のNPOの特別研究員や愛知県防災減災カレッジのメディア講座講師も務め、防災・減災報道のあり方について取材と発信を続ける。日本災害情報学会・会員 防災士。