首相候補の承認公聴会でサッカー界の構造問題が議題に

韓国代表がFIFA北中米ワールドカップ（W杯）で敗退した衝撃は、スポーツ界を超えて政治の場にまで波紋を広げている。

韓国紙「スポーツソウル」は現地時間6月28日、国会で行われた首相候補の承認公聴会において、ホン・ミョンボ監督の起用法や大韓サッカー協会の構造的な問題が大きな話題となったことを報じた。

記事によると、国会で開催されたハン・ソンスク首相候補の承認公聴会では、議員らの間で「首相候補ではなく洪監督のために公聴会を開くべきではないか」という皮肉めいた声が上がるほどの雰囲気に包まれたという。

無所属のチェ・ヒョクジン議員は「サッカー協会内の特定の大学や地域によるカルテルが韓国サッカー全体を衰退させている」という世論の主張を指摘。公的資金が投入されている組織において、有望な選手が特定の枠組みに属さなければ代表入りや試合出場が難しくなる現状を問題視し、サッカー協会の徹底的な構造改革の必要性を強く訴えた。これに対し、首相候補のハン氏も、協会の問題は国民の怒りを買っている事案であるとの認識を示している。

また、民主党特別承認審理委員会のペク・ヘリョン委員長が公聴会での複雑な世論の反応を紹介して場に言及したほか、同党のパク・スンウォン議員は過去に成功を収めたフース・ヒディンク元監督の事例を引き合いに出した。朴議員は、官僚社会や結束の強い組織を動かすにあたり、過去のヒディンク氏のように組織のあらゆるリソースを活用して既得権益に縛られないリーダーシップを発揮するよう、新たな首相候補に対して強く求めている。

南アフリカ戦の敗戦により自力での決勝トーナメント進出を逃し、最終的に敗退に追い込まれた韓国代表。ピッチ上での不調を発端とした洪監督やサッカー協会への風当たりは、国政の最高幹部を決める議論の場にまで影響を及ぼすなど、社会的な問題へと発展している。（FOOTBALL ZONE編集部）