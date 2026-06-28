元TOKIOの松岡昌宏（49）が28日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。敷居が高いと感じる居酒屋について明かす場面があった。

リスナーから「久しぶりに大宮の『いづみや』で1人飲みをしてきました。一人旅をするんですが、松岡くんのように小さな飲み屋に入る勇気がなく、常連さんがいるようなお店に入りたいのですが、アドバイスをください」というメッセージが寄せられた。

もともとよく1人飲みをすることを明かしている松岡。「いやいやいや、これは『いづみや』に入れるんだったら、全国どこの居酒屋でも入れる気がしますけどね。あそここそ、なかなか敷居高いんじゃない？俺の中では敷居高いっていうか、慣れてないとみたいなところないですか？」と有名居酒屋を名指しし、指摘した。

さらに「今は入りづらくないけど、昔、茅場町にある『ニューカヤバ』って有名な居酒屋あるんですけど。そこもなかなかね、敷居が高かった」と松岡。「当時は女性1人だったら入れてくれなかったんじゃないかな。女将さんが厳しくて。“女性1人で立ち飲み屋さんなんか来るんじゃありません”みたいなね。今は全然そんなのないんですよ。でも、『いづみや』に行けるんだったら、みたいなところありますけどね」と話した。

あとは「“一人でもよろしいですか？”って言って、「どうぞどうぞ」って言われたら、なんとなく大丈夫なんですよ。で、ちょっと入って“あ、違うな”と思ったら、一杯飲んで一品で“ありがとうございました”でいいわけですよ。出ていくことに失礼なことはないわけですから。もったいないですよ、いっぱい良いお店ありますよ」とアドバイスしていた。