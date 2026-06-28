元TOKIOの松岡昌宏（49）が28日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。子供の頃嫌いで、大人になって好きになったものを明かした。

リスナーから「私は子供の頃、トマトジュースが少し苦手でした。今では大好きになりました。松岡くん、昔苦手だったけど今好きな食べ物ありますか？」という質問が寄せられた。

松岡は「右に同じで、トマトジュースは嫌いでした。子供の頃。

親が飲んでいて、飲んで“うええ”ってなってた。野菜ジュースも」と告白。「わからないけど、俺らが子供の頃飲んでたトマトジュースと、今のトマトジュースって多分味が違うと思う、若干。今の方が飲みやすくなってる気がするな。どうですか？皆さん感じません？」と投げかけた。

「昔のトマトジュースの方が、もっと癖が強かったような気がするんですよ」と見解。「今のトマトジュースの方がちょっと甘みがあったり、もしくはちょっと食塩を足したりとかしてね」とした。

「アメリカとか行くと、トマトジュースにアサリエキスとかセロリエキスとか入ってるね。あれはトマトジュースではないね。スープです。あれをよくサイパンに行った時は焼酎、もしくはウォッカ、ビールで割って、よく飲んでましたね。あれおいしかったな」とクラマトジュースについて触れた。

「大人になってお酒を覚えて、例えばブラッディ・メアリーだったり、レッド・アイだったり、そこにちょっとウスターソース入れたりタバスコ入れたり、洒落たところはセロリが入ってたりとかって。そういうのでどんどん好きになっていって、トマトジュース単体を好きになったような気がします」と明かした。

以前、松岡は俳優の松山ケンイチや塾講師でタレントの林修からもらったというトマトジュースについて話していたが、「松山ケンイチくんと林先生が持ってきてくださったトマトジュースは、普段我々が飲んでいるトマトジュースとはちょっと違いすぎます。もうフルーツジュースみたい。別に、100％トマトだけなんですよ。他の一切入れてないんですよ。それぐらい甘いんすよ。あれはちょっとショックを受けましたね」と苦笑した。