犬を飼うと実際にどれくらいお金がかかるの？

犬を飼う前に金銭面を考える際、「毎月のフード代くらいなら何とかなるかも」と思う人はいませんか。しかし、犬との暮らしにはさまざまな費用が発生します。

例えば、

フード代 おやつ代 トイレ用品 シャンプーなどのお手入れ用品 おもちゃなどの娯楽品 毎年の予防接種費用 フィラリア予防薬 ノミダニ予防薬 トリミング代

など、想像以上に毎月、毎年の出費がかかります。

さらに忘れてはいけないのが、病気や怪我による医療費です。犬には公的な健康保険がありません。民間のペット保険に入っていても、それなりに高額な医療費が請求されるケースは少なくありません。

例えば、軽い体調不良でも数千円～数万円かかることがあり、手術や入院が必要になればさらに数十万など、大きな負担になるケースもあります。

このように、さまざまな費用がかかるため、一般的に犬にかかる年間費用は約25～35万円、生涯かかる費用は約250万～400万ほどと言われています。

『貧乏な人』が犬を飼うと起こり得るリスク

犬を飼う上で、収入が高い人だけが良い飼い主になれるわけではありません。しかし、経済的な余裕がない状況で犬を迎えてしまうと、生活する上でさまざまなリスクが懸念されます。

病院へ連れて行く判断が遅れる

金銭的に余裕がないと、犬が体調を崩したときも医療費が頭をちらつき、「もう少し様子を見ようかな……」と受診をためらってしまうケースがあります。

本来なら早めに治療できた病気でも、受診が遅れることで重症化してしまうケースは少なくありません。重症化すると、より高額な医療費がかかりやすく、最終的に治療を諦めなければいけなくなることもあるので気を付けましょう。

フードの質を下げざるを得なくなる

家計が苦しくなると、フード代や医療費から削ろうとしてしまう人は少なくありません。特に、フードはさまざまな種類が販売されているので、「できるだけ安いものを…」と選ぶ人も多いでしょう。

もちろん高価なフードが必ず良いわけではありません。しかし、極端に安価なよく知らない無名のものばかり選んでしまうと、栄養バランスに悪影響を及ぼす恐れもあります。

また、アレルギーや持病を患っている犬は、獣医師に勧められたドッグフードが推奨されることもあるでしょう。しかし、こうしたドッグフードは高価なため、金銭的に余裕がないと購入をやめてしまい、体調が悪化する恐れも懸念されます。

飼い主自身の生活が苦しくなる

金銭的に余裕がない中で犬をお迎えしてしまうと、犬よりも先に飼い主が疲弊してしまうケースも多いです。

自分の生活費を削りながら犬を育てていると、自身の食費や娯楽を極限まで我慢し続けなければならなくなる場合があります。

お金の不安から精神的なゆとりを失ってしまうと、愛犬との愛おしいはずの生活そのものが、心への大きな負担や苦しさに感じられてしまう悪循環に陥るリスクも否定できません。

それでも犬を飼いたいなら考えておきたいこと

犬を迎えるかどうかを検討する際は、現在の収入だけを見ていると危険です。なぜなら、現在の犬たちは平均寿命が14歳と長生きする犬が多くいます。

愛犬が一緒に暮らす十数年の間には、転職や結婚、出産、引っ越し、病気、子どもの学費増など、生活環境が大きく変わる可能性が大いに考えられます。そのため、今の収入だけでなく、下記のことも考慮した上で検討してください。

緊急時の貯蓄があるか

まず考えたいのは、「突然襲いかかる数万円～十数万円の出費に対応できるか」という点です。

犬はいつ病気になるかわかりません。大病や手術を伴う病気の場合、数万～数十万が突然消える可能性もあります。したがって、愛犬のために使う最低限の備えがあると安心です。

また、犬だけではありません。突然家族が病気を患ったり、休職しなければならなくなったりする恐れもあるでしょう。こうした状況に備えておくことも大切です。

毎月の維持費を計算してみる

感覚で「毎月これくらい使っているかな？」ではなく、まずはしっかり現在の毎月の収支を把握してください。

その上で、犬を飼うことで実際に発生するリアルな支出を具体的に計算し、今の状況で犬を迎えても生活に余裕が生まれるかどうかを確認しましょう。

「少し厳しいかも」「犬を迎えると、ぎりぎり赤字になってしまう」という場合は、今はお迎え時期ではないのかもしれません。

将来の高齢期も考慮する

犬は7～8歳になると、シニア期に入ります。シニア犬は、通院回数が増えたり、薬代がかかったり、介護用品が必要になることも多いので、より支出が増える傾向にあることを忘れてはいけません。

子犬の可愛さだけでなく、老犬になった時の姿まで想像し、具体的にどのくらい出費があるのか把握しておくことが大切です。

まとめ

犬との暮らしは、たくさんの幸せを与えてくれます。しかしその一方で、毎月の維持費や突発的な医療費、ワクチン代、シニア期の介護費用など、さまざまな金銭的責任も発生することを忘れてはいけません。

まずは現在の毎月の収支を把握し、その上で犬を飼うことの現実を知りましょう。無理のない計画を立てることから始めてみてくださいね。