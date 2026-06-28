識者がこっそりリピ買いする「アンダー1000円雑貨」【進化形 安くていいモノ BestBuy】

1000円以下とは思えない使い勝手と満足感を備えた、超高コスパ雑貨を厳選。日用品や掃除グッズ、キッチンアイテムなど、識者たちが実際に使い続け、気付けば何度もリピ買いしている優秀アイテムを紹介しよう！

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■ファンに溜まったホコリをごっそり除去

コジット

「サーキュレーター ごっそりすき間職人」（968円）

ハンディファンなどの細かなすき間にも差し込みやすく、掃除しづらい羽根まわりも手軽に綺麗にできます。用途で使い分けられるブラシが便利（石井和美さん）

扇風機やサーキュレーターの羽やカバー掃除に便利な専用ブラシ。すき間に入るハードブラシと、ホコリが舞いにくい導電性繊維入りブラシの2WAY仕様で、奥に溜まった汚れをしっかり掻き出せる。分解しにくい機器に重宝する一本。

■スポンジ交換式で、水筒洗いをより清潔に！

ニトリ

「毎日とりかえ ボトルクリーナー」（299円）

スポンジを挟んで洗いにくい水筒をサッと洗えます。普段使っているスポンジを使えるので、毎回取り替えられて衛生的。日常使いに重宝しています（石井和美さん）

スポンジを毎回交換できる衛生的なボトルクリーナー。細口水筒やグラスの底まで届きやすく、汚れをしっかり落とす。柄は分解式のためコンパクトに収納可能。別売りの“毎日とりかえスポンジ”と組み合わせるのもおすすめ。

※一部離島でのお買い上げは別途手数料がかかります

■マグネットで浮かせる清潔キープスポンジ

山崎実業

「マグネットサニタリー シリコーン スポンジ タワー」（990円）

シリコン製で汚れが目立ちづらく、スポンジ自体の洗浄も簡単。水回りに置いておけば気軽にこまめな掃除ができるので気に入っています（井上 晃さん）

シンクや洗面台、浴室にマグネットで浮かせて収納できるシリコーン製スポンジ。柔らかな素材で泡立ちがよく、カーブ面にもフィットして水垢や汚れを手軽に掃除できる。スクイージーとして水切りにも使えるなど、使い勝手も優秀。

■小物をサッと着脱！ 磁力式リリーサー

ブッシュクラフト

「マグネット リリーサー」（660円）

作業用グローブをよく紛失するので導入。手持ちのグローブにマグネットホックを付けて使っています。タオルやライトの吊り下げにも重宝しています（大森弘恵さん）

強力なネオジウム磁石を採用したマグネットリリーサー。約2kgの耐荷重を備え、グローブやタオル、ミニライトなどを吊り下げられる。キャンプ時はタープやテントを挟み込み、ランタンや蚊取り線香ホルダーの設置にも活躍する。

■最後のひとすくいも驚くほど取りやすい

カインズ

「先がつかない スクレーパー付きお玉」（598円）

お玉の先が台につかないので、直置きの汚れを気にせず使えて快適。先端は少し尖った左右対称形状で、右手・左手どちらでも扱いやすいです（コヤマタカヒロさん）

先端にシリコーン製のスクレーパー形状を採用し、鍋を傷つけにくいうえ、鍋底に残りやすいカレーやシチューもきれいにすくえる。柄の突起によって先端が浮くため、調理中にそのまま置いても台に触れない画期的なお玉。

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※2026年6月5日発売「GoodsPress」7月号49ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／嶋田咲喜＞

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