現在に必要な気概 最後の日産セドリック／グロリアは日産の強いこだわりの結晶

今でこそ世界で確固たる地位を築いている日本車だが、暗黒のオイルショックで牙を抜かれた1970年代、それを克服し高性能化が顕著になりイケイケ状態だった1980年代、バブル崩壊により1989年を頂点に凋落の兆しを見せた1990年代など波乱万丈の変遷をたどった。高性能や豪華さで魅了したクルマ、デザインで賛否分かれたクルマ、時代を先取りして成功したクルマ、逆にそれが仇となったクルマなどなどいろいろ。本連載は昭和40年代に生まれたオジサンによる日本車回顧録。連載第97回目に取り上げるのは1999年に登場した日産セドリック／グロリア（Y34型）だ。この記事が初公開されるのは2026年6月28日。Y34型セドリック／グロリアのデビューは27年前の1999年6月28日だ。

セドリックは日産、グロリアはプリンス

今回紹介する日産セドリック／グロリアだが、セドリックは日産が1960年に初代を登場させた。一方グロリアは日産ではなくプリンスのクルマで1959年に初代が登場している。1966年に日産とプリンスが合併。2代目グロリア合併後は日産プリンスグロリアとして販売された。合併時には3代目グロリアの開発が進んでいたこともあり、セドリックとの一部パーツの共有は推進されたが、2代目セドリックとは別のクルマとして登場（1967年）。

初代セドリックは1960年に日産が登場させ、縦２灯ヘッドライトが特徴

その間セドリックは2代目モデルを販売していて、両モデルが完全な姉妹車となったのは1971年、3代目セドリックと4代目グロリアからとなる。姉妹車ながらセドリックよりグロリアのほうがモデル数が多いため、ここでは、10代目セドリック／11代目グロリアを型式でY34セドリック／グロリアと呼ぶことにする。

グロリアはプリンスが1959年に登場させ、テールフィンがカッコいい

ゴーン体制で初の新型車

Y34セドリック／グロリアを紹介するにあたり触れておかなければいけないのが日産の経営危機だ。現在の日産は苦境にあるが、1999年頃に日産は2兆円を超える有利子負債を抱え倒産寸前とも言われた。詳細は割愛するが、ここで手を差し伸べたのがフランスのルノー。ルノーは元フランスの国営企業だったこともあり、巨大企業の日産が倒産した場合の余波の大きさを鑑みて日本政府がフランス政府に救済を持ちかけたという話も出ていた。

1999年3月に日産とルノーが提携し、カルロス・ゴーン氏が日産に送り込まれた

ルノーと日産の提携が正式に発表されたのは1999年3月、そしてルノーから日産に送り込まれたのがカルロス・ゴーン氏だった。Y34型セドリック／グロリアがデビューしたのは、ルノーと日産の提携が発表されて約3か月後で、ゴーン氏が日産入社後に発表された初の新型車だった。

Y34型は先代モデルのY33に対してデザインがガラリと変更された

チャレンジングな高級サルーン

新型車の開発には一般的には4〜5年かかる。現在はもう少し短縮されているが、スポーツカーなどは6〜7年かかる場合もある。すなわち、Y34型セドリック／グロリアの開発は旧体制下でゴーン氏が日産に来た時点ではあとは発売するだけの状態。開発中は日産が苦境に立たされていたにもかかわらず、非常にチャレンジングな高級サルーンとして登場したのには驚かされた。これはセドリック／グロリアの復権が日産にとって必要であると経営陣が認識していたことの証だ。

Y34型には今見ても古さを感じさせないセダンとしての美しさがある

目を引く斬新なエクステリアデザイン

Y34セドリック／グロリアで特筆すべきはそのエクステリアデザイン。「デザイン革命」を合言葉に、世代を飛び越えた斬新なデザインを目指したというだけあって、当時は衝撃的だった。モール類などのパーツによる装飾ではなく、トータルプロポーションで勝負。シャープなエッジとボリューム感のある面は彫刻的な力感を持っていた。既存の高級車の概念にとらわれない自由なデザイン。筆者は当時の日産のデザイナーが「静的だけでなく動的な美しさにもこだわった」と自信満々に語っているのを聞き感銘を受けた。

デビュー時のY34型グロリアは高級感とスポーティさが融合。日産は動的な美しさも追求

日産では明言していないが、斬新なデザインを手掛けたのはポルシェデザインというのが既成事実のように語られていた。日のないところに煙は立たない、全部ではないにしろデザイン原案など、なんらかのかたちでポルシェデザインが関与していたのは間違いないだろう。

ただ、グロリアに関してはマイチェン後のフロントマスクがよく言えば個性的、悪く言えばファニーだった。フロントマスクがタヌキのようだったので、筆者は『タヌキおやじ』と呼んでいたが、シャープさは薄れてしまった。

マイチェン後のグロリア。どことなくタヌキっぽい表情となった

セドリックとグロリアで差別化

セドリック／グロリアはY31以来、上級仕様のブロアム、スポーティ仕様のグランツーリスモでエクステリアデザインを差別化してそれぞれに設定してきたが、Y34ではセドリックがブロアム、グロリアがグランツーリスモのキャラクターを継承。つまりセドリックがラグジュアリー仕様、グロリアがスポーティ仕様という役割が与えられた。

基本デザインは同じながら、フロントグリル（両モデルとも横桟が基調ながらセドリックは 7本の細桟＋センターに縦桟 、グロリアは4本の太桟）、リアコンビ（セドリックは赤色、グロリアはクリア）で両モデルを差別化。さらに両モデルはサスペンションのセッティングがキャラに合わせてセドリックが乗り心地重視に対しグロリアはハンドリング重視というかたちで変更されていた。

セドリックはメルセデスベンツEクラスをターゲット

3L、V6ターボは待望の280ps!!

エンジンは3L、V型6気筒DOHCターボ（280ps/39.5kgm）を筆頭に、3L（240ps/31.5kgm）＆2.5L（210ps/27.0kgm）のV6DOHCに加え、4WDモデル専用に2.5L、直6DOHCターボ（260ps/33.0kgm）の合計4種類。NAのV6は日産がNEO Diを命名した直噴エンジンで、型式こそ従来のVQ30DE、VQ25DEと同じながら直噴化により燃費は23％向上。10・15モード燃費はそれぞれ11.2km/L、11.6km/L。正直現在のレベルからすると燃費悪っ!! という感じだが、20世紀から21世紀の進化を痛感する。

アリストはY34グロリアの強敵として立ちはだかった

最強の3L、V6ターボは270ps/37.5kgmから280ps/39.5kgmに大幅にスペックアップしてファンを喜ばせたが、スポーツセダンとして人気となっていた2代目トヨタアリストの3L、直6DOHCターボは同じメーカー自主規制上限の280psながら最大トルクは46.0kgm!! この点では見劣りしていたのは否めなかった。実際にゼロヨン（0-400m加速）を計測すると14秒台のY34セドリック／グロリアに対しアリストは13秒台の俊足、約1秒の差をつけられた。速ければいいわけではないが、高級セダンに速さを求める人にとってはアリストに軍配。

最上級モデルの3L、V6DOHCターボは待望の280psで登場

インテリアはオーソドックス

Y34セドリック／グロリアは斬新だったエクステリアに対しインテリアはやや保守的でデザインもオーソドックス。しかし、明るい色味の本木目調パネルの採用（当時はこのクラスでも本木目ではく”調”が当たり前だった）、オプションの本革シートは素材にもこだわりを見せていた。

インテリアはオーソドックスなデザインだが、液晶モニターなど新しさが盛り込まれている

装備面では全グレードともセンターコンソールに5.8インチの液晶モニターを設置。これはトータルインフォメーションディスプレイと命名され、警告＋対処法の表示、燃費、メンテナンス情報、各種の車両状態設定機能など、必要な情報を表示する先進的な情報コミュニケーションを実現。

そのほか、左右独立調整フルオートエアコン、乗降時自動昇降機能付き運転席パワーウィンドウ、後席ドアガラスエッジイルミネーション、トランクオートクロージャー、ほぼ直角に開くリアドアなど、乗り手の利便性、快適性を追求していた。

高級セダンとしての快適性、利便性を追求

プラットフォームを新開発

セドリック／グロリアはY31型（1987〜1991年）にプラットフォームを新開発。社会問題にもなった初代シーマはこのプラットフォームを使っていた。その後に登場したY32型（1991〜1995）、Y33型（1995〜1999年）は改良を加えてはいたが基本的な部分はY31型のプラットフォームのキャリーオーバーだった。

Y33型はY31型のプラットフォームをキャリーオーバー

しかし、20世紀最後を飾るY34型では、エンジンの次にお金がかかると言われるプラットフォーム（日産は新世代LLクラスプラットフォームと命名）を新開発。Y34型セドリック／グロリアは日産が経営難だったとは思えないほど潤沢な予算が投入されていると言われるゆえんだ。

新開発のリアサスはスプリングとダンパーを別配置してフリクションを低減すると同時にアルミ材の使用により6kg軽量化。ボディ剛性は約23％向上し、操安性、乗り心地、静粛性、安全性という高級車に求められる要素を大きく進化させた。

コストがかかるプラットフォームを新開発したことで走りの質感は大幅にアップ

画期的だったが短命に終わったCVT

Y34セドリック／グロリアではトランスミッションも話題に。デビューから5か月後の1999年11月にベルトではなくディスクとパワーローラーを使ったトロイダルCVTを実用化。日産、トランスミッションメーカーのジヤトコ、ベアリングメーカーのNSK、オイルメーカーの出光興産が共同開発した画期的CVTは大パワー／トルクエンジンにも組み合わせ可能で、Y34型では280psの3L、V6DOHCターボに設定された。

ただし、高コスト（5ATに対し50万円程度高かった）だったことに加え、商品化のポイントとなっていたせん断オイルの性能維持が難しく焼き付きなどのトラブルが発生するなどしたため、”夢のCVT”はY34型以外ではV35スカイラインに搭載されただけで短命に終わってしまった。この頃はすでに『技術の日産』というイメージは薄れていたが、日産の技術への強いこだわりが感じられた。

エクストロイドCVTは夢の技術だった

ライバルのクラウンは堅調

日産の渾身の一台だったY34セドリック／グロリアのデビュー時に発表された月販目標台数はセドリック3000台、グロリア3000台の合計6000台。それに対し、デビュー後2週間で両モデルを合わせて1万128台、約2か月分を受注して好スタートを切った。両モデルの内訳はセドリック55％、グロリア45％で、両モデルとも3L、V6DOHCターボのトップグレードが一番人気と日産の思惑どおりだったが、その人気は長続きしなかった。 。

姉妹車になってからは セドリックのほうが販売台数が多く、Y34でもそうだった

大前提として1990年代後半、つまり20世紀末はセダン受難だった。実際に1980年代には飛ぶように売れていたマークIIブラザーズも苦境にあえいでいた。しかし、セドリック／グロリアの最大のライバルであるクラウンは堅調に売れていたためセダン受難は要因のひとつであっても最大のものではない。

Y34型に4.5L、V8DOHCを搭載したインフィニティM45は日本では販売せず

チャレンジングなデザインが仇!?

もともとセドリック／グロリアはトヨタクラウンの対抗馬として日産、プリンスが登場させたということもあり、歴代モデルとも日産のフラッグシップセダンとしてクラウンと比較されてきた。4代目(クジラクラウン）、クラウンらしくない丸っこいデザインの11代目はともにデザインが不評でクラウンが自滅したこともありセドリック／グロリアが勝利した形となったが、総じてクラウンが販売で圧倒。

4代目の通称クジラクラウンはデザインが不評で販売を大きく落とした

クラウンと同じ路線ではダメ、ということで斬新なデザインを与えてみたものの、保守的な層が支持するクルマだけに、刺さる人には刺さったが、好みが大きくわかれ購入を回避する人は少なくなかった。エクステリアデザインは日産のチャレンジングな姿勢の象徴だったが、思ったほど受け入れられなかった。自動車評論家、クルマ好きからはデザインの評価が高かったが、実際にクルマを購入する層からの支持が得られなかったのが残念。

デザインが斬新がゆえに保守的な層からの支持が得られなかった

セドリックとグロリアは単なる姉妹車ではない

これは筆者の個人的な見解だが、販売苦戦した最大の要因はセドリック＝ラグジュアリー、グロリア＝スポーティと固定したことだと考えている。セドリックとグロリアはコンポーネントを共用する姉妹車ではあるが、前述のとおりセドリックは日産、グロリアはプリンスと出自が違う。単なる販売店違いの姉妹車とは重みがまったく異なる。日産もグロリア足のセドリック、セドリック足のグロリアをパッケージで用意していたが、それではオーナーを満足させられなかったのだろう。セドリックからグロリアに乗り換える、またはその逆というのはあまり聞いたことがない。セドリックのスポーツ仕様が欲しい、グロリアのラグジュアリー仕様が欲しい人にとっては不満だったはずだ。

こだわりが強いためセドリックからグロリア、グロリアからセドリックに乗り換える人は少数派

2004年にフーガにバトンタッチ

Y34はセドリックが約6万5000台、グロリアが約4万6000台の合計約11万1000台を販売。先代モデルのY33はセドリックが約14万5000台、グロリアが約9万6000台の合計約24万1000台だから大きく販売を落としてしまった。※販売台数はセダン含む。

2004年にセドリック／グロリアはフーガに統合され歴史に幕

その結果、2004年10月にセドリックとグロリアを統合してフーガにバトンタッチ。セドリックは44年、グロリアは45年の歴史に幕を下ろした。

現在苦境に立つ日産。同じような状況下かつ斬新なデザインで登場する新型エルグランドがY34セドリック／グロリアと同じ轍を踏まず、日産復興の象徴となってほしい。

日産渾身の新型エルグランドに期待がかかる

【日産セドリック300LX主要諸元】

全長：4865mm

全幅：1770mm

全高：1440mm

ホイールベース：2800mm

車両重量：1660kg

エンジン：2987cc、V型6気筒DOHCターボ

最高出力：280ps/6000rpm

最大トルク：39.5kgm/3600rpm

価格：421万円

※1999年6月デビュー時のスペック

セドリックはラグジュアリーなキャラ担当

【豆知識】

ポルシェデザインはフェルディナント・ポルシェ氏の孫であるフェルディナント・アレクサンダー・ポルシェ氏が設立。クルマをはじめいろいろな工業製品を手掛けているが特に時計が有名。日本車ではレガシィブリッツェン。フロントバンパー、リアバンパー、リアスポイラーのエアロパーツ、フロントグリル、17インチアルミホイールをスバルとポルシェデザインが共同開発した。

レガシィブリッツェンはスバルとポルシェデザインが共同開発。特にリアスポのデザインが特徴的だった

市原信幸

1966年、広島県生まれのかに座。この世代の例にもれず小学生の時に池沢早人師（旧ペンネームは池沢さとし）先生の漫画『サーキットの狼』（『週刊少年ジャンプ』に1975〜1979年連載）に端を発するスーパーカーブームを経験。ブームが去った後もクルマ濃度は薄まるどころか増すばかり。大学入学時に上京し、新卒で三推社（現講談社ビーシー）に入社。以後、30年近く『ベストカー』の編集に携わる。

写真／NISSAN、TOYOTA、ベストカー編集部

【画像ギャラリー】現代でも通用するY34型セドリック／グロリアのデザイン（23枚）