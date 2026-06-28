グループＬの最終順位。※TCS＝チームコンダクトスコア（フェアプレーポイント）。勝点で並んだ場合、当該チーム間の最多勝点→得失点差→総得点の順で順位が決まる。（C）SOCCER DIGEST

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　北中米ワールドカップで現地６月27日に、グループＬ最終節の２試合が行なわれた。

　パナマ対イングランドは、イングランドが２−０で快勝。クロアチア対ガーナは、クロアチアが２−１で競り勝つ。

　これで最終順位が確定。勝点７でイングランドが１位、同６のクロアチアが２位、同４のガーナが３位。この３か国が決勝トーナメント進出を果たす。パナマは３戦全敗で敗退となった。
 
グループＬの結果
▼第１節
イングランド ４−２ クロアチア
ガーナ １−０ パナマ

▼第２節
イングランド ０−０ ガーナ
クロアチア １−０ パナマ

▼第３節
イングランド ２−０ パナマ
クロアチア ２−１ ガーナ

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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