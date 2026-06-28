【Ｗ杯Ｌ組・最終順位】イングランドが堂々首位。２位クロアチア、３位ガーナも決勝Ｔ進出。パナマは３戦全敗
北中米ワールドカップで現地６月27日に、グループＬ最終節の２試合が行なわれた。
パナマ対イングランドは、イングランドが２−０で快勝。クロアチア対ガーナは、クロアチアが２−１で競り勝つ。
これで最終順位が確定。勝点７でイングランドが１位、同６のクロアチアが２位、同４のガーナが３位。この３か国が決勝トーナメント進出を果たす。パナマは３戦全敗で敗退となった。
グループＬの結果
▼第１節
イングランド ４−２ クロアチア
ガーナ １−０ パナマ
▼第２節
イングランド ０−０ ガーナ
クロアチア １−０ パナマ
▼第３節
イングランド ２−０ パナマ
クロアチア ２−１ ガーナ
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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パナマ対イングランドは、イングランドが２−０で快勝。クロアチア対ガーナは、クロアチアが２−１で競り勝つ。
これで最終順位が確定。勝点７でイングランドが１位、同６のクロアチアが２位、同４のガーナが３位。この３か国が決勝トーナメント進出を果たす。パナマは３戦全敗で敗退となった。
グループＬの結果
▼第１節
イングランド ４−２ クロアチア
ガーナ １−０ パナマ
▼第２節
イングランド ０−０ ガーナ
クロアチア １−０ パナマ
▼第３節
イングランド ２−０ パナマ
クロアチア ２−１ ガーナ
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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