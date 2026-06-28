【Ｗ杯Ｋ組・最終順位】DRコンゴがウズベクに逆転勝利で決勝Ｔに進出！ コロンビアが首位通過、ポルトガルは２位突破
北中米ワールドカップで現地６月27日に、グループＫ最終節の２試合が行なわれた。
コロンビア対ポルトガルは、０−０のスコアレスドロー。DRコンゴ対ウズベキスタンは、DRコンゴが３−１の逆転勝利を収めた。
これで最終順位が確定。２勝１分けの勝点７でコロンビアが首位通過。１勝２分けの勝点５でポルトガルが２位で突破した。１勝１分け１敗で勝点４のDRコンゴは、３位グループの成績上位に入り、決勝トーナメントに進出。ウズベキスタンは３戦全敗で最下位だ。
グループＫの結果
▼第１節
ポルトガル １−１ DRコンゴ
コロンビア ３−１ ウズベキスタン
▼第２節
ポルトガル ５−０ ウズベキスタン
コロンビア １−０ DRコンゴ
▼第３節
コロンビア ０−０ ポルトガル
DRコンゴ ３−１ ウズベキスタン
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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コロンビア対ポルトガルは、０−０のスコアレスドロー。DRコンゴ対ウズベキスタンは、DRコンゴが３−１の逆転勝利を収めた。
これで最終順位が確定。２勝１分けの勝点７でコロンビアが首位通過。１勝２分けの勝点５でポルトガルが２位で突破した。１勝１分け１敗で勝点４のDRコンゴは、３位グループの成績上位に入り、決勝トーナメントに進出。ウズベキスタンは３戦全敗で最下位だ。
グループＫの結果
▼第１節
ポルトガル １−１ DRコンゴ
コロンビア ３−１ ウズベキスタン
▼第２節
ポルトガル ５−０ ウズベキスタン
コロンビア １−０ DRコンゴ
▼第３節
コロンビア ０−０ ポルトガル
DRコンゴ ３−１ ウズベキスタン
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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