グループＫの最終順位。※TCS＝チームコンダクトスコア（フェアプレーポイント）。勝点で並んだ場合、当該チーム間の最多勝点→得失点差→総得点の順で順位が決まる。（C）SOCCER DIGEST

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　北中米ワールドカップで現地６月27日に、グループＫ最終節の２試合が行なわれた。

　コロンビア対ポルトガルは、０−０のスコアレスドロー。DRコンゴ対ウズベキスタンは、DRコンゴが３−１の逆転勝利を収めた。

　これで最終順位が確定。２勝１分けの勝点７でコロンビアが首位通過。１勝２分けの勝点５でポルトガルが２位で突破した。１勝１分け１敗で勝点４のDRコンゴは、３位グループの成績上位に入り、決勝トーナメントに進出。ウズベキスタンは３戦全敗で最下位だ。
 
グループＫの結果
▼第１節
ポルトガル １−１ DRコンゴ
コロンビア ３−１ ウズベキスタン

▼第２節
ポルトガル ５−０ ウズベキスタン
コロンビア １−０ DRコンゴ

▼第３節
コロンビア ０−０ ポルトガル
DRコンゴ ３−１ ウズベキスタン

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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