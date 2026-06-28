「2026年春ドラマ」ではまり役だったと思う主演俳優ランキング！ 「仲野太賀」を抑えた1位は？
2026年の春ドラマとして、各テレビ局でさまざまな作品が放送されています。ドラマには、幅広い年代の有名俳優が主演として出演。素晴らしい演技で、視聴者を感動させました。
そこで、All About ニュース編集部は2026年6月9日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「2026年春ドラマ」に関するアンケート調査を実施。この記事では、「2026年春ドラマではまり役だったと思う主演俳優」ランキングの結果を紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で主演を務める仲野太賀さんです。
65作目となる大河ドラマの『豊臣兄弟！』は、強い絆で天下統一を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡を追う作品。仲野さんは、主人公となる天下人の弟・豊臣秀長を演じています。
シリアスな演技ばかりではなく、コミカルな行動もする秀長が仲野さんにピッタリ。秀長の兄で天下人となる秀吉を演じる池松壮亮さんともコンビネーションが抜群によく、大河ドラマを盛り上げ続けています。
回答者からは、「時代劇にも合う俳優だなぁと圧巻でした」（40代女性／福島県）、「豊臣秀長という歴史上の人物に、これ以上ないほどの人間味と圧倒的な魅力を吹き込んでいる」（30代男性／富山県）、「誠実で人間味あふれる秀長の実像に迫る演技がすばらしい」（60代女性／滋賀県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは、月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）で主演を務める北村匠海さんです。
同作は、高校生たちが“宇宙日本食”としてサバ缶を作り上げる姿を追った書籍『さばの缶づめ、宇宙へいく』（イースト・プレス）が原案の作品。福井県の水産高校が舞台で、北村さんは同校に赴任する新米教師・朝野峻一を演じました。
北村さんは、地上波連続ドラマ初主演で、念願だった初の教師役に挑戦。生徒たちを常にやさしく見守り、一緒に“宇宙日本食”のサバ缶を作り上げる朝野先生を熱演しました。思いやりのある教師役が北村さんにハマり、高評価を得ています。
回答者からは、「長い期間の先生役でしたが、すんなりと受け入れられました。とても良い先生でした」（50代女性／山形県）、「生徒に優しく寄り添う教師役を見事に演じていた」（50代女性／愛知県）、「生徒達の目線に立って一緒に悩み、共に大きな夢を追いかける姿が、北村さんの持つ誠実で温かい空気感とシンクロしていた」（40代女性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
そこで、All About ニュース編集部は2026年6月9日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「2026年春ドラマ」に関するアンケート調査を実施。この記事では、「2026年春ドラマではまり役だったと思う主演俳優」ランキングの結果を紹介します。
2位：仲野太賀（豊臣兄弟！）／33票
2位に選ばれたのは、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で主演を務める仲野太賀さんです。
65作目となる大河ドラマの『豊臣兄弟！』は、強い絆で天下統一を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡を追う作品。仲野さんは、主人公となる天下人の弟・豊臣秀長を演じています。
シリアスな演技ばかりではなく、コミカルな行動もする秀長が仲野さんにピッタリ。秀長の兄で天下人となる秀吉を演じる池松壮亮さんともコンビネーションが抜群によく、大河ドラマを盛り上げ続けています。
回答者からは、「時代劇にも合う俳優だなぁと圧巻でした」（40代女性／福島県）、「豊臣秀長という歴史上の人物に、これ以上ないほどの人間味と圧倒的な魅力を吹き込んでいる」（30代男性／富山県）、「誠実で人間味あふれる秀長の実像に迫る演技がすばらしい」（60代女性／滋賀県）などの意見が寄せられました。
1位：北村匠海（サバ缶、宇宙へ行く）／48票
1位に選ばれたのは、月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）で主演を務める北村匠海さんです。
同作は、高校生たちが“宇宙日本食”としてサバ缶を作り上げる姿を追った書籍『さばの缶づめ、宇宙へいく』（イースト・プレス）が原案の作品。福井県の水産高校が舞台で、北村さんは同校に赴任する新米教師・朝野峻一を演じました。
北村さんは、地上波連続ドラマ初主演で、念願だった初の教師役に挑戦。生徒たちを常にやさしく見守り、一緒に“宇宙日本食”のサバ缶を作り上げる朝野先生を熱演しました。思いやりのある教師役が北村さんにハマり、高評価を得ています。
回答者からは、「長い期間の先生役でしたが、すんなりと受け入れられました。とても良い先生でした」（50代女性／山形県）、「生徒に優しく寄り添う教師役を見事に演じていた」（50代女性／愛知県）、「生徒達の目線に立って一緒に悩み、共に大きな夢を追いかける姿が、北村さんの持つ誠実で温かい空気感とシンクロしていた」（40代女性／埼玉県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)