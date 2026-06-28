「M!LK」で癒し系だと思うメンバーランキング！ 「山中柔太朗」を3票差で抑えた1位は？
結成12年目にして、まだまだ勢いが止まらないアイドルグループの「M!LK」。見ているだけでほっとするような空気感や親しみやすさに惹かれるファンも多いようです。
All About ニュース編集部は6月9日、全国10〜70代の男女300人を対象に「M!LK」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「M!LKで癒し系だと思うメンバー」ランキングを紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、山中柔太朗さんです。メンバーカラーは「クリスタルホワイト」。品のある王子様のような顔立ちで「柔さま」の愛称で親しまれる一方、優しく天然な性格も魅力です。
近年では音楽活動はもちろん、俳優としても引っ張りだこ。豊嶋花さんとダブル主演を務めた1月期のドラマ『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（日本テレビ系）では、ラブコメディーに挑戦しています。また、4月27日にFODで独占配信された映画『純愛上等！』が、FOD映画部門初動1カ月の視聴数歴代1位を獲得するなど、勢いが止まりません。
回答者からは「ビジュアルが優しそうなので、癒されるから」（20代女性／大阪府）、「ほわほわしてるイメージがある」（30代女性／静岡県）、「名前の通り、柔らかい雰囲気があるから」（50代女性／新潟県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、最年少メンバーの曽野舜太さんです。担当カラーは「ハッピーレッド」で、持ち前の明るさや愛され末っ子キャラクターとして注目を集めています。
実は、学生時代にサッカークラブのキャプテンや生徒会長を務め、2025年には学習院大学を卒業する文武両道。7月24日公開の映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』では、最恐の敵・仮面ライダー夢現（玖門宗馬）役として出演することも発表され、活躍の幅を広げています。
回答コメントでは「顔や普段の姿勢が漫画から出てきたみたいで、物腰も柔らかく深く追っかけをしていない私でも見ていて癒される」（20代男性／千葉県）、「明るい笑顔で場を和ませるような癒し系だから」（50代女性／愛知県）、「何を言われても響かないぼーっとした印象があり、それが癒しに思えます」（40代女性／香川県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は6月9日、全国10〜70代の男女300人を対象に「M!LK」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「M!LKで癒し系だと思うメンバー」ランキングを紹介します！
2位：山中柔太朗／81票
2位にランクインしたのは、山中柔太朗さんです。メンバーカラーは「クリスタルホワイト」。品のある王子様のような顔立ちで「柔さま」の愛称で親しまれる一方、優しく天然な性格も魅力です。
近年では音楽活動はもちろん、俳優としても引っ張りだこ。豊嶋花さんとダブル主演を務めた1月期のドラマ『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（日本テレビ系）では、ラブコメディーに挑戦しています。また、4月27日にFODで独占配信された映画『純愛上等！』が、FOD映画部門初動1カ月の視聴数歴代1位を獲得するなど、勢いが止まりません。
回答者からは「ビジュアルが優しそうなので、癒されるから」（20代女性／大阪府）、「ほわほわしてるイメージがある」（30代女性／静岡県）、「名前の通り、柔らかい雰囲気があるから」（50代女性／新潟県）といったコメントが寄せられています。
1位：曽野舜太／84票
1位にランクインしたのは、最年少メンバーの曽野舜太さんです。担当カラーは「ハッピーレッド」で、持ち前の明るさや愛され末っ子キャラクターとして注目を集めています。
実は、学生時代にサッカークラブのキャプテンや生徒会長を務め、2025年には学習院大学を卒業する文武両道。7月24日公開の映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』では、最恐の敵・仮面ライダー夢現（玖門宗馬）役として出演することも発表され、活躍の幅を広げています。
回答コメントでは「顔や普段の姿勢が漫画から出てきたみたいで、物腰も柔らかく深く追っかけをしていない私でも見ていて癒される」（20代男性／千葉県）、「明るい笑顔で場を和ませるような癒し系だから」（50代女性／愛知県）、「何を言われても響かないぼーっとした印象があり、それが癒しに思えます」（40代女性／香川県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)