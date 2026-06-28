お笑いコンビ、千原兄弟の千原ジュニア（52）が、27日放送のフジテレビ系「千原ジュニアのへべれけ」（午後11時40分）に出演。芸人としてのコンプレックスを明かした。

オードリー春日俊彰をゲストに迎え、ドッキリ番組についてトーク。春日が「テレビに出始めの頃よりは（出演は）少なくなってきましたけど、そういうことをやりたくて芸人になったので」とドッキリを歓迎すると、ジュニアは「春日とか（パンサー）尾形とかが『熱い熱い！』『痛い痛い！』言うたって、そういう人やん？俺とかがやった方がええと思う」と自身がドッキリにかかるイメージのなさを理由に名乗りを上げた。

春日が「（オファーが）来たら受けるんですか？」と尋ねると、ジュニアは「全然受ける全然受ける」と前向き。「俺ドッキリをかけられたことないねん。若い時も。かけたこともあるし、仕掛け人になったことも数々あるけど、自分がドッキリにマジでかかったっていうのが1回もない。これほんまコンプレックスというか」と明かした。

バンジージャンプやスカイダイビングの経験もないという。共演のふかわりょうが「怒らないですね？」と念押しすると、「でも迷惑はかけると思う。飛べなくて。でもバーンと押されたら、押した人に『おい！』とは言わない。（小声で）『ありがとう』って」と耳打ちして笑いを誘った。