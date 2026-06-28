放送プロデューサーでタレントのデーブ・スペクターは28日、「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。シャンソン歌手、俳優美輪明宏（みわ・あきひろ）さん（本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）が、今月20日に老衰のため死去したことが同日、美輪さんの公式サイトで発表されたことを受け、美輪さんとの思い出を語った。

番組ではこの日の生放送中に、美輪さんの訃報（ふほう）を速報した。MCを務めるお笑いコンビ、爆笑問題の田中裕二から「驚きのニュースですけど」と問われたデーブは「（美輪さんが）丸山さんと呼ばれていたころから、知っている」と、長く親交があったことを明かしながら、「家に行ったこともありまして、美術とか、アールデコみたいな、博物館みたいな家にお住まいになっていた」と振り返った。

その上で「昭和を象徴する文学や歌、映画を全部知り尽くしていて、（新宿の）ゴールデン街とかしゃれたバーで、文学を熱く語るような方だった。本当に偉大な人だった」と、しのんだ。

さらに「晩年は、髪の色が派手だったということで、若い人も知っていると思うんですが、すごい素晴らしい人だったので、ぜひぜひ、昔の作品を見る機会があったら見てあげてほしいなと思いますね」と、若い世代の視聴者を念頭に呼び掛けた。

公式サイトの発表では「突然のご報告となりますが、弊社所属の歌手で俳優の美輪明宏が、六月二十日午前九時三十分、老衰のため九十一歳で永眠いたしました」と報告。近況について「この一年は、高齢のため仕事をセーブし、体力の回復に努めておりました。約三ケ月前に体調を崩してからは、自宅で静養しておりました」とし、「最後は『ありがとう』と一言感謝の言葉を伝え、静かに目を閉じました」という。告別式について「本人が好きだった黄色いバラを祭壇に飾り、棺には応援してくださったファンの皆さまからのお手紙を納めました」ともつづられた。

美輪さんは体調を崩す約1年前まで、舞台や、歌とトークで構成した音楽会などに精力的に出演していた。葬儀・告別式は近親者で営まれたといい、お別れの会やしのぶ会の予定はないとしている。