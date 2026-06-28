“10円玉”が「10万円以上」の価値になることも!? おつりでもらった「ギザ十」にプレミアがつくことはある？ 高額査定が期待できる条件とは

ギザ十とは？ なぜ今でも注目されているのか

ギザ十とは、硬貨の縁にギザギザの加工が施された10円玉のことです。正式には「10円青銅貨」で、1951年（昭和26年）から製造が開始され、1958年（昭和33年）まで発行されました（昭和31年は除く）。

現在発行されている10円玉にはギザギザがありません。そのため、ギザ十は見た目だけでも区別しやすく、昔のお金としてコレクターから人気を集めています。

ただし、ギザ十だからといってすべてが高額で売れるわけではありません。発行された枚数は非常に多く、一般的な状態のギザ十であれば額面に近い価値しか付かないことも珍しくありません。

それでも注目されている理由は、一部の希少な年号や保存状態の良い硬貨に高いプレミア価値が付くケースがあるためです。



ギザ十が10万円以上の価値になることはある？ プレミアが付く条件

結論からいうと、ギザ十が10万円を超える価格で取引される可能性はあります。実際に、12万5000円で落札された事例もみられます。

ただし、こうした高額取引はごく限られたケースです。ギザ十であればどれでも高値が付くわけではなく、条件によって価値は大きく異なります。

まず重要なのが発行年です。特に昭和26年発行のギザ十は初年度発行として人気があります。一般に流通したものはそれほど高額ではありませんが、未使用に近い状態のものは高い評価を受けることがあります。

次に重要なのが保存状態です。硬貨の価値は傷や汚れの程度によって大きく異なり、「未使用品」や「極美品」と評価されるものは高値が付くことがあります。一般的には、光沢が残り摩耗の少ないものほど評価が高くなる傾向があります。

さらに、製造時のミスによって生じたエラーコインも高額になる可能性があります。刻印のズレや図柄の異常などが確認できる硬貨は希少性が高く、コレクター市場で注目されることがあります。

一方で、長年流通して傷が付いた一般的なギザ十の場合、プレミア価値が付かないケースも少なくありません。そのため、「ギザ十だから高い」と考えるのではなく、年号や状態を総合的に確認することが大切です。



高価なギザ十を見分けるポイントと売却方法

自宅にあるギザ十の価値を調べたい場合は、まず発行年を確認しましょう。年号は平等院鳳凰堂の図柄がある裏面に刻まれています。

次に、傷や変色の有無を確認します。汚れているからといって磨くのは避けた方がよいでしょう。硬貨を磨くと表面に細かな傷が付き、かえって価値が下がることがあります。

また、珍しい特徴がないかも確認してみてください。文字の位置がずれていたり、刻印に異常が見られたりする場合は、専門家に鑑定を依頼する価値があります。

売却する場合は、古銭専門店やコインショップ、買取業者などを利用する方法があります。複数の業者に査定を依頼すると、適正な価格を把握しやすくなります。特に希少性が高い可能性がある場合は、一社だけで判断せず比較することが重要です。

なお、インターネットオークションやフリマアプリを利用する方法もありますが、相場が分からないまま出品すると本来の価値より安く売ってしまう可能性があります。まずは専門業者の査定を受けて価値を確認すると安心です。



ギザ十はまず年号と状態を確認してから価値を判断しよう

ギザ十は現在でも人気のある古銭ですが、すべてが高額で売れるわけではありません。プレミア価格が付くのは、発行年が希少だったり、未使用に近い良好な状態だったりする場合が中心です。また、エラーコインのような特殊な特徴があれば高値になる可能性もあります。

もし財布や貯金箱の中からギザ十が見つかったら、まずは年号と状態を確認してみましょう。何気なく保管していた10円玉が思わぬ価値を持っているかもしれません。価値が気になる場合は専門業者に査定を依頼し、適切な方法で売却を検討することをおすすめします。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー