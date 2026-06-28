70代の両親は年金だけで暮らしており、夫婦で月「20万円」だそうです。母は「ぜいたくしなければ大丈夫」と言いますが、子どもとしては我慢していないか心配…。平均と比べて余裕はあるのでしょうか？

年金月20万円は平均よりやや少なめの水準

70代夫婦が年金だけで生活している場合、月20万円という収入は決して珍しい金額ではありません。ただし、公的なデータと比較すると、平均よりはやや少ない水準といえます。

総務省統計局が公表した「家計調査報告［家計収支編］2025年（令和7年）平均結果の概要」によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯の実収入は月25万4395円でした。このうち約9割を社会保障給付、つまり年金などが占めています。

一方、日本年金機構が公表している令和8年度の標準的な厚生年金額は、夫婦2人分の老齢基礎年金を含めて月23万7279円です。ただし、この金額は平均的な収入で40年間会社員として働いた夫婦をモデルにした例であり、実際の受給額は加入期間や現役時代の収入によって大きく異なります。

そのため、夫婦で月20万円の年金は標準的なモデルケースより少なめですが、極端に低い水準というわけではありません。



平均的な支出と比べると毎月赤字になるケースもある

収入だけを見ると生活できそうに感じますが、重要なのは支出とのバランスです。

前述の家計調査では、65歳以上の夫婦のみの無職世帯における平均的な消費支出は月26万3979円でした。さらに税金や社会保険料などの非消費支出が3万2850円あるため、支出全体は実収入を上回ります。その結果、平均では毎月4万2434円の赤字となっています。

もちろん、この赤字は「生活できない」という意味ではありません。多くの高齢世帯は、現役時代に貯めた預貯金を取り崩したり、退職金や資産運用の収入を活用したりして生活しています。

もし年金が月20万円であれば、平均的な支出よりさらに収入が少なくなるため、家計には工夫が必要になる可能性があります。

ただし、支出は家庭によって大きく異なります。住宅ローンがなく持ち家で暮らしている家庭や、旅行や外食をあまりしない家庭では、平均より少ない支出でも十分満足して暮らしているケースは珍しくありません。



「ぜいたくしなければ大丈夫」は本音の可能性もある

親世代が「ぜいたくしなければ大丈夫」と話すと、「本当は我慢しているのでは」と心配になることがあります。

しかし、必ずしも無理をしているとは限りません。

高齢になると、仕事や子育てにかかる支出が減るほか、趣味や生活スタイルも若い頃とは変わります。外出の頻度が減ったり、高価な買い物をしなくなったりすることで、自然と生活費が抑えられるケースもあるでしょう。

一方で、医療費や介護費用が増える可能性はあります。また、物価上昇の影響も受けやすいため、現在は問題なく暮らせていても、将来的に家計が厳しくなることも考えられます。

子どもとしては、「生活は大丈夫？」と漠然と聞くよりも、「最近困っていることはない？」「病院代や家の修理代は足りている？」など、具体的に話を聞いてみると、本当の状況が分かりやすくなるかもしれません。



平均より少なくても家計全体で判断することが大切

夫婦で年金月20万円という金額は、家計調査の平均的な収入や日本年金機構が示す標準的な年金額と比べると、やや少ない水準であるといえます。また、平均的な支出と比較すると、年金だけで生活費をまかなうのは簡単ではない可能性があります。

しかし、生活の余裕は年金額だけでは決まりません。住居費の有無、貯蓄額、生活スタイル、医療費などによって必要なお金は大きく変わります。

親が「大丈夫」と話しているのであれば、その言葉を尊重しつつ、無理をしていないか、困りごとはないかを定期的に確認しておくことが大切です。お金の話を自然に共有できる関係を築いておけば、将来困ったときにも早めに相談しやすくなり、親子ともに安心して老後を過ごしやすくなるでしょう。



出典

総務省統計局 家計調査報告［家計収支編］2025年（令和7年）平均結果の概要 II 総世帯及び単身世帯の家計収支 ＜参考4＞ 65歳以上の無職世帯の家計収支（二人以上の世帯・単身世帯） 図1 65歳以上の夫婦のみの無職世帯（夫婦高齢者無職世帯）の家計収支 －2025年－（18ページ）

日本年金機構 令和8年4月分からの年金額等について

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー