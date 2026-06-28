サッカー北中米Ｗ杯で韓国の１次リーグ敗退が決定し、日本国内でも衝撃が広がっている。

前回カタール大会ベスト１６の韓国は、４８か国に出場枠が拡大された今大会、主将のＦＷソン・フンミン（３３＝ロサンゼルスＦＣ）、ＭＦイ・ガンイン（２５＝パリ・サンジェルマン）ら世界的なスター選手を擁した。初戦のチェコ戦で白星発進したものの、第２戦からメキシコ、南アフリカに連敗して、まさかの１次リーグ敗退が決まった。

Ｘ（旧ツイッター）では「韓国敗退」が日本のトレンド入り。「韓国残念やな〜」「韓国予選落ちか。アジア勢にワールドカップとなった」「韓国予選落ち？！」などと驚きの声が上がっている。

南アフリカ戦でソンはまさかのベンチスタートで、地元メディアからはホン・ミョンボ監督への批判が相次いでいる。そうした中、日本国内でも「韓国一次リーグで敗退か。ソン・フンミン最後のワールドカップがこれなのはかわいそうではあるけどしゃあない」「韓国敗退したのか、ソン…」「韓国、割と真面目にサッカー協会解体ぐらいはやったほうがいい。これだけ素晴らしい選手層でこれはあまりにもひどい結末」といった意見が出ている。

韓国の早すぎる敗退に、波紋が広がっている。