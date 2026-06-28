安住紳一郎アナウンサーと脚本家の三谷幸喜氏が司会を務めるＴＢＳ系「情報７ｄａｙｓ ニュースキャスター」（土曜・午後１０時）が２７日に放送され、サッカー北中米Ｗ杯の日本・スウェーデン戦で話題となったビリビリに切られたソックスについて取り上げた。

番組では、田中碧の写真を示し、安住アナが「後ろのふくらはぎのところを見ると、切れ目が入っていて。これ、どういうことなんだって、（中継の）解説の本田圭佑さんも驚いてましたけど」と紹介。これに、コメンテーターで出演の元日本代表・前園真聖さんは「これはハサミで自分で切ってるんですけど。ソックスを膝下まで上げると、圧迫されてしめつけられて、足がつったりする場合がある。そういう選手もいるので、自分で切れ目を入れてプレーしている」と説明した。

安住アナが「最近はやっている選手がいる？」と問うと、「数年前からですね。今大会も他の国の選手もやっている選手がいます」と前園さん。「自分の好みだってことですよね？」の質問には「やっぱり、足がつったり、違和感があるっていうよりも、自分がプレーしやすい状態の方がいいので、みんなこういう風に切ったりとか（している）」と答えた。

さらに安住アナは「今大会は微妙なグレーゾーンの中で、注意されたら替えるみたいな？」と尋ね、中村敬斗が主審から注意され、一時、ピッチ外に出された場面の写真を示した。

これについて前園さんは「審判によって規範が違うので、前の２試合も同じ状態でプレーしてたので、そのまま行ったんだけど、注意されたってことで」「（キックオフ前の）静止してる時に見えるので、言ってくれればよかったんですけど」と話した。

また、注意をした主審のバートン審判はＪリーグで審判をつとめたことがあり、その際も“みだしなみ”にうるさい審判として知られていたという。この点について前園さんは「そういうデータがもし入っているのであれば、日本代表として事前にリサーチしておかないとですね」と指摘した。

安住アナが「早くね、ソックスを開発するなりね」とメーカーへの期待を口にすると、前園さんは「あと、（ソックスを）足首でもともと切ってあって、靴下は自分の好きな靴下をはくっていう選手も今多いです。５本指の靴下をはいて、ソックスは足首で切れてるのでそれをはくっていうスタイルもたくさんいます」と解説した。