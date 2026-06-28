【漢字クイズ】「囮」の読み方はなに？相手の注意を引きつけるもの！

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？



「囮」はなんて読む？ 「化」を四角で囲ったような字形の「囮」という漢字。 囮は、相手の注意を引きつけるものを表します。きっと何度も聞いたことがある言葉ですよ！ いったい「囮」は、なんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「おとり」でした！ 「囮」とは、相手を誘い出すために利用するもののこと。「格安品を囮に集客する」や「囮捜査で犯人を追いつめる」などの使い方ができます。 意外と馴染み深い「おとり」という言葉。一説には「招き鳥（おきとり）」という言葉の音が変化して生まれたのだとか。実際、囮には鳥や獣を捕らえるために使う同類の鳥獣という意味もあります。 ちなみに漢字の「囮」は、「にせもの（化）」を「かこい（囗）」に入れているさまを表しているそうです。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

ライター Ray WEB編集部