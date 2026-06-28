日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）が２８日に放送された。

同番組は長嶋一茂と「かまいたち」の山内健司、濱家隆一の３人が意外と知られていないが「キニナルゲンバ」を訪れ、忖度（そんたく）ナシで意見をぶつけ合う新感覚リポートバラエティー番組。この日は「においのゲンバ」をテーマに東京・銀座の高級オリーブオイル専門店を訪れた。

オリーブオイルソムリエの女性の説明を聞きながらさまざまなオイルを試飲。またいろいろな食材とオイルのコラボレーションを楽しんだ。

その中でスーパーで買ってきたというイカのすしにレモンとジンジャーが入ったオリーブオイルをたらして出された。ソムリエは「こうやって本当に出しているおすし屋さんがあるんです」と紹介。すると一茂は「どこですか？そんな生意気なすし屋」と“いちゃもん”。ソムリエは「一茂さんが大好きな銀座です」と笑って返答。これには一茂は一転「よく知ってますね」とうれしそうだった。

一茂は２０２４年１月に開業した会員制すしバーを約１年で閉店させたことをテレビ番組で度々明かしている。