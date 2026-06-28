自動車史における分岐点

この仕事をしていると、自動車の歴史における分岐点に出会うことがある。昨年から今年にかけての『アルピナ』がまさにそうで、リアルタイムで経過を追うことができたのは、自動車メディアの編集者冥利に尽きると思っている。

【画像】最後の創業家アルピナ！約1300kmを共にした『D3S』 全44枚

ご存知のように、アルピナの商標は創業ボーフェンジーペン家からBMWに譲渡され、今年1月1日から新たに『BMWアルピナ』のブランド展開が始まった。



取材車はニコル・オートモビルズからお借りした、『BMWアルピナD3S』。 平井大介

日本で長年アルピナの日本総代理店を務めてきた『ニコル・オートモビルズ』（以下ニコル）もアフターサービスは引き続き行うものの、この1月からは在庫車、中古車を中心に扱うことになった。

そう『在庫車』ということで、本国へのオーダー自体は昨年で終了したが、ニコルは仕様を決め打ちして2026年生産分を確保。ひとりでも多くのファンへ『最後の創業家アルピナ』を届けるべく、今年も販売を続けている。

実は今回紹介する『BMWアルピナD3S』もまさに『まだ買える』状態でお借りしたのだが、取材後に完売。6月22日時点で、残りは『B4GTグランクーペ』の左ハンドル6台のみとなっている。在庫状況はホームページで確認できるので、気になる方はそちらでご確認頂きたい。

D3Sはディーゼルの3L直列6気筒ツインターボを搭載し、最高出力365ps、最大トルク74.5kg-mのスペック。アルピナ・スイッチトロニックと呼ばれる8速ATを組み合わせ、駆動方式は4WDだ。

ボディサイズは、全長4725mm、全幅1825mm、全高1440mm、ホイールベース2850mmで、車両重量は1910kg。価格は1370万円、オプションを追加した取材車は1614万8000円であった。

アルピナはなぜ愛されるのか

アルピナに関しては、2020年7月に発売されたワンメイクムック『スクランブル・アーカイブ・アルピナ』（ネコ・パブリッシング刊）の編集を前職時代に担当した時、初めて深い関わりを持つようになった。そこで数多くの取材を行うことで、アルピナがなぜ愛されるのか、ようやく肌感覚として理解することができたのだ。

アルピナで好きなエピソードがふたつある。



アルピナの目印とも言える、サイドの『デコライン』。 平井大介

まず、スペックを記す際に『巡行最高速度』と書くことだ。最高速は到達点ではなく、あくまで最大限のパフォーマンスを発揮し続ける『約束の値』。もちろんその数字を公道で体験することはないが、高速巡行がとにかく得意なアルピナの特性を理解していれば、なるほどと納得できる話だ。

もうひとつは知人から聞いた、アルピナの目印とも言えるサイドの『デコライン』を敢えて選ばずに乗っている方がいるという話だ。デコラインがないと、クルマに詳しい方でないとBMWであるかアルピナであるか見分けるのは難しい。

しかしそのオーナー氏は、職業的に高価なクルマに乗っていることを周囲にアピールしたくないそうで、「いえいえ、これは普通のBMW 3シリーズです」と控えめに答えながら、実はそのパフォーマンスを密かに楽しんでいるという。

このエピソードも一例となるように、個人的にアルピナは『違いのわかる人』が楽しんでいるイメージを持っている。ワインで例えるならば、見た目は似ていても、どこでも購入できる量産品とワイナリーが熟成させた年代物の味が異なるように、その本質を嗜む『アルピナ趣味』が存在するのだ。

アルピナ趣味の本質とは何か

では、アルピナ趣味の本質とは何か？ もちろんラヴァリナ・レザーに代表される、ブッフローエの本社ファクトリーで仕立てられた上質なインテリアも特徴ではある。しかし、味わうべきはやはりその乗り心地だ。

D3Sに乗り始めてすぐに感じたのは、それはアルピナではいつものことだが、「いいクルマに乗っている」と思わせる圧倒的な上質さだ。作りが精密で、ドイツの工業製品らしい緻密さが伝わる空間がそこにはある。



ブッフローエの本社ファクトリーで仕立てられた、上質なインテリアも特徴だ。 平井大介

そして、お馴染みとなる20本スポークのアルピナ・クラシックホイールと20インチのタイヤを組み合わせるそのアピアランスからは想像できないほど、足まわりはしなやかな動きだ。

減衰力は高いはずなのに不快な突き上げがなく、特に高速巡行はフラット。恐らくはボディ剛性アップも貢献しているはずで、「どうやったらこんな乗り心地が作れるのか」と、思わず感嘆の声が漏れた。

また、ツインターボを組み合わせたディーゼルエンジンはどの回転域からも加速し、そのトルクの波は快感ですらある。これぞまさに『至高のディーゼル』だ。

ドライブモードはアルピナ用に設定されている『コンフォート・プラス』以外も試してみたものの、他は必要ないと思えるほど、そのセッティングは絶妙だった。

今回はトータル1300kmほど走らせて頂いたが全く飽きることがなく、常に安心感があり、どんな遠くでもこのまま走っていけそうな気持ちになってくる。多くのオーナーが、一度所有したら中々手放さずにロングマイレージを刻むというのもよくわかる話だ。その作りはワインの如く熟成されており、『最後』に相応しい1台だと感じた。

それであれば、将来的には走行距離の少ない中古車を探すのもありだが、今そこに新車で手に入れるチャンスがあるのなら、それを逃す手はないだろう。残された時間は、あとわずかだ。