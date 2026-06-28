28日に行われた福島4Rの2歳新馬戦（芝1200メートル、牝馬限定）は、1番人気ジーティーマイカ（前川、父シスキン）が7馬身差の圧勝。楽な手応えで好位から抜け出し、1分8秒4のレコードを叩きだした。

松山は「いい形で3、4番手を取れた。4コーナーで仕掛けてからは凄い脚で強かった」と称賛。前川師は「いいバネがあるし、いいスピードがある。距離はもっとあっても大丈夫そうです」と納得の表情だった。次走は未定。