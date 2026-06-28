淀屋橋ステーションワンへオープン！大坂鉄板焼 鉄十でリーズナブルな鉄板料理

淀屋橋直結の複合施設「淀屋橋ステーションワン」にて、2026年6月29日にオープンする “モダン鉄板焼店”。マーブル模様を貴重とした落ち着いた空間にて、黒毛和牛や旬の魚介・野菜を鉄板で豪快かつ繊細に焼き上げた鉄板料理と、日本酒やワインを堪能。名物の「すき焼きそば」をいただく大人なお店「鉄十」をご紹介します。

2026年6月29日オープン 「大坂鉄板焼 鉄十」

お料理の始まりの華やかな前菜。剣先イカの卵ファルシー ランプフィッシュのせ・和牛のタタキ、ローストビーフなど、少しずつたくさんの種類をいただけるのは嬉しいですね。

ミニオンズ＆モンスターズ×サンマルクカフェが夢のコラボ！限定メニュー＆グッズが登場

鉄板で豪快に焼くサーロインステーキ

炎のフランベ

鉄板料理のクライマックス！ステーキがフランベされる様子は、お写真動画必須！ふわりと香りるブランデーの香りに食欲がそそります。

自分好みの味わいで楽しめるステーキ

お塩・ポン酢・醤油・わさび・ガーリックとともに、ジューシーな旨みが口いっぱいに広がるサーロインステーキ！様々な味わいの変化を楽しみながらいただけます。

選べる〆のメニュー

コース料理の〆は、炊き立て鉄鍋ご飯orミニお好み焼きからえらべます。岡山県産のお米を使用した鉄鍋でふっくらと炊いた炊き立てのご飯。なんと！おかわり自由！

名物すき焼きそば

大阪の製麺所に特注したオリジナルの太麺を使用！「春よ恋・ゆめちから・ひじり」の三種の小麦粉を贅沢にブレンド。

香ばしい香りがたまらない！

オーダーが通ってから生麺から茹であげ、熱々の鉄板にて焼きあげていきます。麺は中太の自家製醤油麺、仕上げにはオリジナルの甘辛い割り下を絡めながら焼きあげます。

熱々の鉄板にて提供

ジュージューと熱々の鉄板にて提供される、名物「すき焼きそば」。和牛のすき焼き肉を贅沢に重ね、目の前で炙りたてを提供するので、ライブ感満載！

甘辛さが後をひく味わい

もっちりとした弾力のある麺。優しい小麦の甘さは、卵と絡めて食べると思わず笑みがこぼれます。ご飯が欲しくなりました。

リーズナブルな価格で贅沢なひとときを

オフィス街のアクセス抜群の立地、落ち着いたモダンな空間にて、会食～デート～お祝い事など、リーズナブルな価格で鉄板料理をが楽しめます。

大坂鉄板焼 鉄十

大阪市中央区北浜三丁目6番22号 淀屋橋ステーションワン2F

電話番号：070-8383-0560

営業時間：ランチ 11時～15時（L.O.14時30分）／ディナー 17時～21時（L.O.20時30分）

定休日：日曜・祝日