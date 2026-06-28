◇ナ・リーグ ドジャース―パドレス（2026年6月27日 サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、敵地でのパドレス戦に「1番・DH」で出場。2試合ぶり、今季26度目のマルチ安打を記録した。

初回の第1打席は、相手オープナーの左腕・ハートにスライダーで追い込まれ、最後は真ん中の直球を見逃して三振。3回無死からの第2打席は右腕・バスケスと対戦し三飛。5回1死からの第3打席は左飛に倒れた。

第4打席で確実に結果を出した。6―1とリードを広げて迎えた6回1死一塁、バスケスの直球を捉え、右前安打で3試合連続安打を記録。打球速度112.3マイル（約180.7キロ）の強烈な打球を放ち、好機を拡大。この回打者12人攻撃、大量9得点に貢献した。

8回無死からの第5打席ではマリナッチオの外角チェンジアップを最後は右手1本で捉え、二遊間を破る安打を放った。

前日26日（同27日）の試合では初回、先頭打者として右前安打を放ち出塁したが、その後は3打席無安打に終わり、チームも逆転負け。試合終盤、敵地は「BEAT LA！」の大合唱で盛り上がった。この日の試合前の時点で8ゲーム差と離れてはいるが、負けられない“宿敵”。ナ・リーグ西地区最大のライバル相手に結果を出した。