アンソロピック最先端AI「ミュトス5」提供を再開へ　一部のアメリカ企業限定、日本含む海外への提供見通し立たず

アメリカのAI新興企業アンソロピックは、政府の命令を受けて提供を停止していた最先端AIモデル「クロード・ミュトス5」について、一部のアメリカ企業などに限り提供を再開すると発表しました。

アンソロピックは今月12日、AIモデル「クロード・ミュトス5」と同等の性能を持つ「クロード・フェイブル5」について、国内外を問わず、外国籍の利用者によるアクセスを止めるよう政府から求められたとして、すべての顧客の利用を停止していました。

このうち「ミュトス5」について、アンソロピックは26日、重要インフラの運用や防衛を担うアメリカの組織への提供を政府から認められたと明らかにしました。

ロイター通信によりますと、対象は100を超えるアメリカの企業や機関で、日本を含む海外への提供再開の見通しは立っていません。

一方、「フェイブル5」の提供停止は続いていて、政府と協議を続けるとしています。

また、オープンAIも26日、最新モデルの「GPT5・6」について、信頼できる少数のパートナーや組織に限り、限定的な提供を始めると発表しました。

最先端AIをめぐっては、安全保障上のリスクを背景に、アメリカ政府が提供先にも関与する動きが広がっています。