【グアダラハラ（メキシコ）＝平島さおり】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２６日（日本時間２７日）、１次リーグ第３戦が行われ、Ｉ組はフランス（世界ランキング３位）がノルウェー（同３１位）に勝利し、首位で決勝トーナメント進出を決めた。

ノルウェーが２位で、イラク（同５７位）を圧倒したセネガル（同１５位）は３位通過となった。Ｈ組はスペイン（同２位）がウルグアイ（同１６位）を破って首位。初出場のカボベルデ（同６７位）はサウジアラビア（同６１位）と引き分けて２位で１次リーグ突破を決めた。Ｇ組はエジプト（２９位）とイラン（２０位）が引き分け、ベルギー（９位）はニュージーランド（８５位）に快勝。ベルギーが首位、エジプトが２位で決勝トーナメントに進む。（世界ランキングは１１日時点）

スペイン１―０ウルグアイ

スペインが巧みなパスワークで主導権を握り、２勝目を挙げた。４２分、右サイドからのクロスをゴール前で受けたバエナが、鋭い反転からシュートを決めた。ウルグアイは後半に攻勢を強めたが、相手の粘り強い守備に苦しみ、決定機を作れなかった。

クバルシ存在感

前の試合で４ゴールを挙げたスペインだったが、ウルグアイの激しさに苦しんだ。ボールは支配するものの攻め手を欠き、停滞感すら漂い始めた前半の終盤、試合が動いた。

４２分、右サイドでヤマルが仕掛け、こぼれた球を味方が粘ってつなぐ。中央への折り返しを受けたバエナが思い切り良く右足を振り抜くと、シュートはＧＫの手をはじいてゴール左隅へ転がり込んだ。

「僕らは（１次リーグ）１位のため、彼らは生き残るために戦っているのだから、タフな試合になるのは分かっていた。おそらく、自分のキャリアの中で最も重要なゴールの一つだよ」。殊勲のバエナはそう振り返った。

終わってみればボール支配率６８％と圧倒したが、ゴールはこの１点のみ。それでも、カウンターを狙ってくる相手に激しくプレスをかけて流れを渡さず、終了間際には途中出場のオルモらもゴール前で体を張って相手をブロック。全員で守り切ったところに、スペインの底力が見えた。

かつてはセルヒオラモスやプジョルら、名だたるＤＦ陣が引っ張ってきた。今大会はベテランのラポルトがセンターバックの一角を担い、共に３戦連続で先発しているクバルシの存在感も際立つ。攻撃で期待されているヤマルと同じ２００７年生まれで、逸材も着々と育っている。

１次リーグ３試合での失点は０。デラフエンテ監督は「失点が少なく、攻撃力も際立っている。進化を続けて、我々は様々な形でサッカーを展開していくことができる」と自信をのぞかせた。（平島さおり）