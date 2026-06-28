「おやつが欲しすぎて欲しすぎて必死にアピール。鳴き声のギアをひとつ上げてみた結果……。変な声が出てしまい『え？』な顔」



【動画】「おやつ…キャン！」自分の声にびっくり

そんなコメントが添えられた動画に写っているのは、柴犬の「ゆず」さん（9歳・女の子）。椅子の上にちょこんと座り、パパに「おやつちょうだい」と低く喉を鳴らしながら訴えています。



しばらくすると、我慢できずに「ワン！」と声を上げるも、落ち着こうとするかのように、自分の顔を前足でちょいちょいするゆずさん。



ところが、「食べる？」と聞かれた瞬間、おやつが欲しい気持ちがあふれたのか、これまでとは打って変わって高い鳴き声が。



これにはゆずさん自身も予想外だったようで、驚いたようにスンとした表情を見せました。



この一部始終が公開されると、8200件を超える“いいね”が集まり、「かわいい」「必死だぁ」「『え？』顔にきゅん」「途中、アヘッって言ってる（笑）」「変な声出た瞬間引いてる顔が最高にツボ」など、ゆずさんの愛らしい姿にほっこりする声が寄せられています。



家族も本犬もびっくり！？ 夕食タイムのハプニング

飼い主のママ、ゆず9 ぽんず6さん（@jajagi7jajagi）によると、パパとのこのやりとりは日々のルーティンになっているそうです。



「毎晩、夫の夕食中、こうしておやつのおねだりをします。この日もいつものようにアピール。隣の椅子に飛び乗って、至近距離でおねだりがはじまりました」



ゆずさんは、おしゃべりしたり、吠えたり、前足を伸ばしてパパをちょんちょんしたりーー。「ちょうだい」と猛アピールを繰り出しました。



「あとひと押しと思ったのでしょうか。この日は、これまで聞いたことのないトーンの声が出て、夫を笑わせていました」



おやつをもらったゆずさん、このあとの様子は？

このあと、無事におやつをもらうことができたゆずさん。そそくさとお気に入りの場所に持って行き、大切に味わっていたそうです。



「年齢を重ねるごとに、いろいろな方法でおねだりするなぁとしみじみ。ゆずなりに考えているのだなと思いましたね」



おやつは、日々の最高の楽しみ。ゆずさんは散歩中も、おやつをくれる人を見つけるとうれしそうに近寄っていくそうです。



「いつもおやつをくれるおじさんがいるのですが、見つけると、テンションが爆上がり。おじさんに飛びつきます。ところが、おやつタイムが終わってもうもらえないとわかると、何ごともなかったかのようにその場に座り込むんです。ほかのわんちゃんと戯れることはまったくありません」



ツンとデレの愛らしさも、ゆずさんの魅力のひとつ。今日も、パパの帰りを心待ちにしていることでしょう。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）